Theaterschiff: Marco Linke inszeniert „Loriots gemischtes Doppel“

„Ich bin mit Loriot aufgewachsen“, sagt Marco Linke. Wohin das geführt hat? Zur Bühne. Der Schauspieler, Autor und Regisseur ist regelmäßig am Weyher Theater zu sehen. Und in Bremen, auf dem Theaterschiff zum Beispiel. Jetzt inszeniert Linke erstmals auf der schwimmenden Bühne. Was? Loriot natürlich.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Gut zehn Jahre nach dem Erfolg des Abends „Loriots dramatische Werke“ – Linke war damals als Darsteller mit von der Partie – kommt hier nun „Loriots gemischtes Doppel“ heraus. Die Premiere beginnt am Donnerstag, 7. März, um 20 Uhr. Karten kosten nach Angaben eines Sprechers 30 Euro.

Gedacht ist der Abend nicht als Aneinanderreihung von Sketchen, sondern als durchkomponierte, inszenierte Abfolge. Mit Astrid Schulz und Christian Schliehe stehen zwei Loriot-erprobte und Theaterschiff-erfahrene Darsteller auf der Bühne des kleinen Saals.

Apropos Erfahrung – mit Loriot aufzuwachsen, wie ist das denn so? Linke lacht. „Das war in unserer Familie immer präsent.“ Die Fernsehsendungen waren Fixpunkte. „Wir haben die immer zusammen geguckt.“

„Das Frühstücksei“, „Der Lottogewinner“, „Die englische Inhaltsangabe“: Präsent sind die Sketche ja bis heute – Linke erwähnt „unzählige Zitate, die in den Sprachschatz eingegangen sind“. Wenn etwas so bekannt, so allgegenwärtig, so sprichwörtlich ist – muss oder kann man dagegen anspielen, wenn man es auf die Bühne bringt? „Das ist das Schwierige an dem Ganzen“, sagt Marco Linke. „Man muss Loriot bedienen.“

Loriot bedienen – gar nicht so einfach, schließlich hat der Komiker seine Texte und Szenen mit allergrößter Präzision, mit höchster Sorgfalt geschrieben und haarklein ausgearbeitet. Er hat auf kleinste Details geachtet. Wohl auch ein Grund, warum die Sketche heute noch funktionieren. Linke: „Loriot wusste genau, was er macht und wie man die Dinge setzen muss. Es ist viel Arbeit, dem gerecht zu werden.“

Blick aufs Detail

Für die Übertragung auf die Bühne bedeutet das unter anderem ebenfalls, den Blick aufs Detail zu legen, sagt Linke. „Es muss die Betonung stimmen, es müssen Blicke stimmen.“ Weil es den Sketchen – und damit: Loriot – dient. Und weil das Publikum es im Grunde auch so erwartet; die meisten Zuschauer dürften die einst in Bremen produzierten TV-Sketche etliche Male gesehen haben.

Auf dem Theaterschiff, so der Regisseur, „geht es sehr temporeich zu“. Für die Schauspieler sei es eine „sehr große Herausforderung“, dieses „Switchen zwischen den Charakteren“, die „Verwandlungen innerhalb weniger Sekunden“. Eben noch auf dem vielzitierten „Landsitz North Cothelstone Hall von Lord und Lady Hesketh-Fortescue“, dann plötzlich mitten in der Diskussion über die Frage, wie lange ein Frühstücksei gekocht werden muss – Loriots Betrachtungen über die Schwierigkeiten des (klein-)bürgerlichen Lebens verlangen Hingabe. Warum? „Weil dieses Ei nicht viereinhalb Minuten gekocht haben kann.“ Darum.

So kommt also das Bekannte auf die Bühne des Theaterschiffs. Und zugleich doch etwas Neues, denn Loriot (1923 bis 2011) und seine kongeniale Partnerin Evelyn Hamann (1942 bis 2007) sind ja nicht dabei. Und irgendwie eben doch – in den Köpfen der Zuschauer. Man weiß genau, was kommt. Und findet es trotzdem lustig. Ja, sagt Linke geradezu lakonisch. „Das ist so.“ Bleibt die Frage, ob an so einem Abend alles möglich ist. Nein, sagt der Regisseur. „Es gibt gewisse Sketche, die man nicht auf die Bühne bringen kann.“ Ein Beispiel sei „Die Nudel“. Aber es gibt ja auch genug andere.