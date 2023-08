Bremen: Theaterschiff-Lokal jetzt in vietnamesischer Regie

Gastro-News

+ © Peters Neu an Bord: Manager Daniel Coder im vietnamesischen Restaurant „Ani House“ auf dem Bremer Theaterschiff an der Tiefer. © Peters

Bremen – Bühne frei. . . an Bord des Bremer Theaterschiffs an der Tiefer gibt es ein neues Lokal. Wo bislang das „Bistro Bühne 3“ unter Leitung des Theaterschiffs allein an Vorstellungstagen geöffnet hatte, begrüßt nun das vietnamesische Restaurant „Ani House“ die Gäste täglich (außer montags). Serviert wird Asia-Fusion-Küche, so ein Sprecher.

„Ani House“? Richtig, das gibt es schon einmal. Seit einigen Jahren betreibt Danh Huy Ta ein Restaurant gleichen Namens in der Nähe des Hauptbahnhofs (Außer der Schleifmühle). Wie es heißt, suchte er einen zusätzlichen Standort – und hat den nun auf dem Theaterschiff gefunden. Es passte, da Impresario Knut Schakinnis ohnehin nach einem Gastwirt suchte. „Ani“ ist nicht allein der Kosename von Danh Huy Tas Sohn, das Wort bedeutet auch „Frieden“. „Die Küche bietet eine Mischung aus vietnamesischen Spezialitäten im Streetfood-Style – mit Einflüssen aus Korea, Thailand und Japan sowie Rezepten von Danh Huy Tas Großmutter“, so beschreibt es Manager Daniel Coder. Der 44-Jährige blickt auf eine jahrzehntelange Erfahrung in der Gastro-Branche zurück; seit 2014 lebt er in Bremen. Er stammt von der Insel Rügen, was wiederum prima zu seinem Engagement im neuen „Ani House“ auf dem Theaterschiff passt. Schließlich heißt das Schiff MS „Rügen“.

Die Speisekarte zeigt eine Vielfalt an Pho (sprich: traditionelle vietnamesische Reisbandnudelsuppe in verschiedenen Variationen, auch vegan), Bún (lauwarme Reisnudeln mit selbstgemachtem Dressing), Currys mit verschiedenen Beilagen, Ramen (Nudelsuppe von Fisch bis vegan) sowie Vietnam-Bao-Burgern (vietnamesische Spezialität). „Die bieten wir als erstes Restaurant in Bremen an“, so Danh Huy Ta. Es gibt unter anderem eine Auswahl asiatischer Biere, hausgemachte Limonaden und traditionellen vietnamesischen Kaffee. Das „Ani House“ auf dem Bremer Theaterschiff hat dienstags bis sonnabends ab 11.30 Uhr sowie sonntags in der Zeit von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

„Sundown-Shopping“ im Bremer Viertel

Einkaufsbummel im Viertel – für Donnerstag, 17. August, laden die Einzelhändler dort zum „Sundown-Shopping“ ein, so Quartiersmanagerin Tracy El Haddad. In der Zeit von 18 bis 21 Uhr gibt es Live-Musik an mehreren Standorten und Gratis-Wassereis, zudem ziehen Stelzenläufer von „Stelzen-Art“ durchs Viertel, so die Organisatoren weiter. Zu den Musikern, die zum „Sundown-Shopping“ im Viertel auftreten, zählen „String-N-Base“, „Nama“ sowie Raoul Fabian mit Hannes Christen.