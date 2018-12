Tempo 30 kommt weiter in Fahrt

Neue Schilder vor Schulen

+ © Kuzaj In Bremen soll Tempo 30 (hier ein Schild in Borgfeld) weiter Fahrt aufnehmen. Das neue Jahr bringt weitere Geschwindigkeitsbegrenzungen vor Kindergärten und Schulen. © Kuzaj

Bremen - Neues Jahr, neue (sprich: zusätzliche) Verkehrsschilder – „die Umsetzung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 vor Kindergärten, Schulen und sozialen Einrichtungen in Bremen beginnt in wenigen Tagen“, so ein Sprecher des Verkehrsressorts. Das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) lässt nun die ersten Schilder aufstellen.