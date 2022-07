Taxifahrer lebensgefährlich verletzt: Prozess in Bremen beginnt

Von: Ralf Sussek

Der Angeklagte (Mitte) beim Prozessauftakt im Bremer Landgericht. Unter anderem wird ihm Mordversuch an einem Taxifahrer vorgeworfen. Rechts seine Anwältin Marielle Schmöe. © Sussek

Ein 34-Jähriger soll im Januar einen Taxifahrer mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Nun muss sich der Mann vor dem Landgericht Bremen wegen Mordversuchs verantworten.

Bremen – Genug ist genug – meinen insbesondere Unbeteiligte, wenn sie von Straftaten hören oder lesen. Insbesondere bei Taten, die auf den ersten Blick nichts mit Hass, Rache oder gekränkter Ehre zu tun haben. So wie dieser Angriff auf einen Taxifahrer, der seit Donnerstag vor dem Bremer Landgericht verhandelt wird.

Genug ist nicht genug. Das könnte man meinen, wenn man den Tatverlauf, den die Staatsanwältin in ihrer Anklage schildert, zugrundelegt. Versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung, Eingriff in den Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht – der Verdächtige hat so einige Straftatbestände „gesammelt“. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Am 28. Januar dieses Jahres ließ sich Ivo K. gegen 19 Uhr mit einem Taxi vom Bremer Hauptbahnhof nach Gröpelingen bringen. Das sollte keine Fahrt wie jede andere werden – aber das ahnte der Taxifahrer da noch nicht. Im Zielgebiet angekommen, stach Ivo K. laut Anklageschrift vom Rücksitz aus anlasslos auf den noch angeschnallten Fahrer ein und traf ihn am Hals.

Prozess in Bremen wegen Mordversuchs: Angreifer flüchtet mit Taxi

Anschließend soll er den Mann aus dem Fahrzeug gezogen und auf der Straße noch weiter auf ihn eingestochen haben. Und das nur, weil er, so die Anklage, die 20 Euro Fahrgeld nicht bezahlen wollte. Doch damit nicht genug: K. setzte sich auf den Fahrersitz und flüchtete, fuhr dabei noch auf zwei Zeuginnen zu, die sich aber retten konnten. Seine Fahrt mit dem Taxi endete der Staatsanwaltschaft zufolge auf der A 27 an der Anschlussstelle Sebaldsbrück, in der der heute 34-jährige Lette wegen überhöhter Geschwindigkeit in der Ausfahrt verunglückte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte.

Im Gegensatz zu K. traf es den Taxifahrer sehr schwer: Er wurde lebensgefährlich verletzt und musste unter anderem nach mehreren Stichen in den Thoraxbereich, in den Hals, in den Oberarm (mit Durchtrennung von Teilen des Trizeps) und in den kleinen Finger (mit Durchtrennung der Beugesehne) notoperiert werden. Anschließend verbrachte er mehrere Tage im Krankenhaus.

„Es werden keine Angaben gemacht“, erklärte K.s Verteidigerin Marielle Schmöe nach der Anklageverlesung. So muss die Staatsanwaltschaft nun eines der gesetzlichen Mordmerkmale wie zum Beispiel Heimtücke in dem Prozess beweisen. Andernfalls könnte das Gericht den Angeklagten allenfalls wegen versuchten Totschlags verurteilen. Der Prozess wird am 16. August fortgesetzt. Dann soll der Nebenkläger, der lebensgefährlich verletzte Taxifahrer, vernommen werden.