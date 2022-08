Bremen: 30.000 Menschen feiern Festival „Summersounds“

Bremen

+ © Kowalewski Musikgenuss und Sommerfeeling auf dem Festival „Summersounds“: Ein Blick auf den Hügel gegenüber der Bühne während des Auftritts von Antje Schomaker. Seifenblasen fliegen durch die Luft. Dafür pustet Justine Feldhoff aus Bremen. © Kowalewski

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Martin Kowalewski schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Was für ein Wetter für das Festival „Summersounds“ in der Bremer Neustadt! Wenn irgendwann der Name passte, dann an diesem Wochenende. 30.000 Besucher feierten mit.

Bremen – Die langsam entschwindende Abendsonne begleitet den Auftritt von Antje Schomaker auf der Hügelbühne. Der gegenüberliegende Hügel ist besetzt mit Fans – das hat etwas Gemütliches. Am immer noch sehr warmen Freitagabend herrscht absoluter Hochbetrieb auf dem Festival „Summersounds“ in den Neustadtswallanlagen. Mehr als 30 000 Menschen sind am Freitag und Sonnabend dabei, schätzt Festivalleiterin Astrid-Verena Dietze.

Blumen verzieren Mikrofonständer, ein Pult vor dem Keyboard und auch das Schlagzeug beim Auftritt von Antje Schomaker samt Band. Das passt gut in die Gesamtsituation. Schomaker zeigt einen agilen Auftritt, erzählt über ihre Songs. Immer wieder geht die Musik in die Beine, bringt die Fans vor der Bühne in Schwung, während andere die vielseitige Darbietung bei der Hitze eher ruhig genießen. Beides geht. Bissig, nachdenklich, gesellschaftskritisch, wütend und frech, mal euphorisch, Schomaker zeigt viele Facetten. So erklingen etwa „Ich muss gar nichts“ oder „Aller guten Dinge“. Seifenblasen schweben vor der Bühne durch die Luft und geben dem Blick ins Publikum eine malerische Note. Justine Feldhoff (27) aus Bremen pustet kräftig, um die Seifenblasen zu erzeugen.

„Clock-Clock“ in Bremen: Energetischer Auftritt zu später Stunde

Am späten Abend lässt die Hitze nach. Es ist voll vor der Bühne, als die Mannheimer Band „Clock-Clock“ auftritt. Eine pulsierende klangliche Vielfalt, Druck, Groove, ein Hauch Elektrosound mit knackigen Beats – die Mixtour zieht und geht in die Beine. Bei „Brooklyn“ heben die Fans die Arme und tanzen. „Are you with me“ kommt richtig schön groovig daher. Sänger Bojan Kalajdzic bewegt sich viel. Ein nahbarer Musiker, der im natürlichen Plauderton zum Publikum spricht und auch von der Bühne kommt, um die ausgestreckten Hände der Fans in der ersten Reihe herzlich abzuklatschen. Beim Song „Sorry“, der ebenso wie „Brooklyn“ oft im Radio läuft, singen viele Zuschauer den Refrain mit. Ein energetischer Auftritt zu später Stunde!

+ Stimmungsbringer am späten Freitagabend auf dem „Summersounds“-Festival: Die Band „Clock-Clock“ spielt auf der Hügelbühne. © Kowalewski

Das Publikum bei den „Summersounds“ ist bunt gemischt. Es fallen viele Sitzgelegenheiten auf. Auch Kissen zum Hinlegen liegen bereit. Einige Kinder vergnügen sich an Spielgeräten. Fotoboxen stehen für Schnappschüsse bereit.

Bei Dunkelheit verzaubert die Illumination das Festivalgelände. Glühbirnen und Lampenschirme erstrahlen an Leinen. Ein Baum ist mit vielen Lichtern und farbigen Schmetterlingen verziert, ein anderer mit Lampen bestückt. Eine schöne Atmosphäre!

„Summersounds“: Warteschlangen an den Buden

An den Buden bilden sich sogar zu später Stunde teilweise Schlangen. Auf Teller wird Pfand erhoben. Das Mehrweggeschirr kann abgegeben werden. Die ökologisch-nachhaltige Ausrichtung des Festivals sei für die Organisatoren „State of the Art“, so Dietze. Mittels einer Förderung durch das Umweltressort habe man 2019, als „Summersounds“ vor Corona zuletzt in der gewohnten Form stattfand, einiges ausprobieren können. In diesem Jahr hätten sich die Kosten verdoppelt, die Künstlergagen fast verdreifacht. „Wir hatten erst vier Wochen vorher die Zusage für den Fehlbedarf“, sagt sie. 75 000 Euro habe es aus dem Kulturressort über das Aktionsprogramm Innenstadt gegeben. Ohne Förderer wäre das Festival nicht möglich, betont sie.

Zurück aufs Gelände: Die eigene Waschstraße kann in diesem Jahr nicht eingesetzt werden. Wichtige Teile dafür seien nicht lieferbar, sagt Dietze. Das habe aber keine großen Probleme bereitet. Auch mit der Hitze lasse sich umgehen. Drei Wasserständer stehen auf dem Festival. Dietze ist ferner soziale Nachhaltigkeit wichtig. Der Eintritt ist frei, es darf gar eigenes Essen mitgebracht werden. Zudem sind Teams unterwegs, die dafür sorgen, dass alle sicher feiern können. Die Festivalleiterin berichtet von einem sehr positiven Feedback.

Polizei: Überfall nach Ende des Bremer Festivals

Nach Schluss der Veranstaltung in der Nacht zu Sonntag kam es dennoch zu einem Überfall auf einen Veranstalter. Nach Polizeiangaben saß der 39 Jahre alte Mann gegen 2.30 Uhr in seinem Wohnwagen am Neustadtswall und machte die Tagesabrechnung. Ein maskierter Täter kam rein, bedrohte den Bremer mit einer Schusswaffe und nahm sich das Bargeld. Der Räuber flüchtete zu Fuß in Richtung Parkanlagen. Er war laut Polizei mit einer schwarzen Wollmütze getarnt, 1,75 Meter groß und dunkel gekleidet. Nähere Beschreibungen gab es nicht. Hinweise an die Kripo unter 0421/362-3888. (gn)