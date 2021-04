Stromschlag tötet Mann in Bremen: Polizei prüft mögliche Ursache

Tochter wird Zeugin

Dramatischer Unfall in Bremen: Ein Mann ist durch einen Stromschlag getötet worden. Zudem bekam auch ein Feuerwehrmann einen massiven elektrischen Schlag und musste reanimiert werden.

Bremen - Offenbar zu dem tragischen Unfall kam es am Mittwochnachmittag in einem öffentlichen Gebäude mit Arztpraxen und Büros an der Grazer Straße in Bremen. Der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle wurde zunächst gegen 16.30 Uhr per Notruf eine „reanimationspflichtige und eine weitere leicht verletzte Person“ gemeldet, schreibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Der Grund war nach ersten Erkenntnissen eine unter Spannung stehende Tür mitsamt der Türgriffe. Die Kriminalpolizei prüfte einen Tag nach dem Vorfall, ob dafür möglicherweise kürzlich erfolgte Sanierungsarbeiten als Ursache infrage kommen. Dies sei eine der Hypothesen, die geprüft würden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Tür unter Strom: Feuerwehr rettet Kinder in Bremen

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte spitzte sich die Situation dramatisch zu: Es bestand der Verdacht, dass die Tür zu einem Raum, in dem sich acht Kinder aufhielten, ebenfalls unter Spannung stand. Den Kindern konnte aber verbal verständlich gemacht werden, sich von der Tür fernzuhalten. Sie wurden im Einsatzverlauf über Fenster und Drehleiter nach draußen gebracht.

© Christian Butt

Für einen 53-jährigen Mann, der einen massiven Stromschlag erlitten hatte, kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimation und Versorgung durch den Rettungsdienst am Unfallort. Seine anwesende Tochter musste von einem Seelsorger betreut werden.

Bremen: Feuerwehrmann bekommt massiven Stromschlag

Nach Ermittlungsstand der Polizei von Donnerstag berührte als Erstes eine 37 Jahre alte Mitarbeiterin der Arztpraxis die Klinken der Türen des Institutes an der Grazer Straße und bekam einen Stromschlag. Mit starken Schmerzen stürzte sie laut einer Meldung der Polizei zu Boden. Der 53-jährige Arzt wurde demnach auf den Vorfall aufmerksam, ergriff ebenfalls beide Türgriffe und erhielt einen zum Tode führenden Stromschlag.

Aus derzeit noch ungeklärter Ursache bekam dann auch ein Feuerwehrmann während der Reanimationsmaßnahmen ebenfalls einen starken elektrischen Schlag und musste reanimiert werden. Seine Kollegen zogen ihn aus dem Gefahrenbereich und reanimierten ihn mit Erfolg. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, berichtet auch nordbuzz.de*.

An der Einsatzstelle befanden sich noch weitere Menschen, die aufgrund des tragischen Unfalls von Rettungsdienst, Feuerwehr und Notfallseelsorgern betreut werden mussten. Die Polizei Bremen hat die Ermittlung der Todesursache aufgenommen. Der Tatort wurde versiegelt und wird mit Unterstützung von Experten untersucht, dazu werden weitere Zeugen vernommen, heißt es abschließend in der Meldung der Polizei. * nordbuzz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

Rubriklistenbild: © Christian Butt