Gas und Strom werden teurer

Bremen - Zum 1. Februar 2019 hebt der Versorger SWB die Preise für Strom und für Erdgas in Bremen, Stuhr, Weyhe und Thedinghausen an. Zuvor hatte es seit 2014 vier Preissenkungen hintereinander gegeben, weil die von der Bundesnetzagentur festgelegten Entgelte für die Nutzung der Verteilnetze gesunken waren sowie die Preise für die Erdgas- und Strombeschaffung sanken.

Jetzt aber seien die Kosten für die Beschaffung aufgrund deutschlandweit erhöhter Preise an den Großhandelsmärkten für Erdgas und Strom wieder gestiegen, sagt ein SWB-Sprecher. Hinzu komme, dass sich die staatlich festgesetzten Preise für die Nutzung der Verteilnetze, die sogenannten Netznutzungsentgelte, zum Jahreswechsel deutlich erhöhen.

Vor allem in Bremen falle die Erhöhung der Netznutzungsentgelte sehr deutlich aus, weil der hiesige Netzbetreiber diese im Vorjahr wegen regulatorischer Vorgaben der zuständigen Bundesbehörde massiv und weit über den Bundesdurchschnitt hinaus gesenkt hatte, diese außerordentliche Senkung jetzt jedoch beende.

Alexander Kmita, SWB-Vertrieb, sagt: „Blickt man auf vergleichbare deutsche Städte, gehören wir seit langem zur Gruppe der günstigsten Anbieter. Wir gehen davon aus, dass das auch nach der Erhöhung so bleiben wird, da jedenfalls der Anstieg der Energie-Großhandelspreise bundesweit wirkt. Wie viel Mehrkosten unseren Kunden genau entstehen, liegt natürlich an der individuellen Verbrauchsmenge in jedem Haushalt.“

Einen Überblick geben Beispielrechnungen: Beim Strom (swb Basis) steigt der Verbrauchspreis pro Kilowattstunde im Grundversorgungstarif um 1,99 auf 25,99 Cent (brutto), der monatliche Grundpreis um 63 Cent auf 9,23 Euro (brutto). Für einen Bremer Haushalt mit einer Jahresverbrauchsmenge von 2 100 Kilowattstunden würde das in Summe rein rechnerisch 4,11 Euro im Monat mehr bedeuten. In Stuhr, Weyhe und Thedinghausen steigt demnach der Strompreis (swb Strom fair) um 0,53 Cent auf 26,95 Cent. Der monatliche Grundpreis wird um sieben Cent auf 8,50 Euro angehoben. Bei einer Jahresverbrauchsmenge von 3 500 Kilowattstunden würde das rein rechnerisch 1,63 Euro pro Monat mehr bedeuten.

Der Gaspreis (brutto) steigt pro Kilowattstunde im ganzen SWB-Land um 1,02 Cent auf zukünftig 6,10 Cent an, der monatliche Grundpreis um 1,19 Euro auf 11,02 Euro. Für einen Beispielhaushalt mit einer Jahresverbrauchsmenge von 18. 000 Kilowattstunden ergibt das 16,49 Euro Mehrkosten im Monat.

