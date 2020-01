Streit in Bremen eskaliert: 17-Jähriger wird mit Messer schwer verletzt

In Bremen ist ein Streit unter fünf Männern völlig eskaliert. Ein 17-Jähriger ist dabei mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden.

Bremen - Auf einer privaten Feier in Bremen-Schönebeck gerieten am Freitag gegen kurz nach 23 Uhr fünf Männer im Alter zwischen 15 und 24 Jahren in einen Streit. Ein beschädigter Fernseher war nach den Erkenntnissen der Polizei der Auslöser der handfesten Auseinandersetzung.

Der 24 Jahre alt Gastgeber blieb in seiner Wohnung, während die anderen vier Kontrahenten den Streit vor die Haustür des Mehrfamilienhauses an der Clamersdorfer Straße in Bremen verlagerten. Die Auseinandersetzung eskalierte, als ein 19 Jahre alter Mann ein Messer zog und mehrfach auf einen 17-jährigen Jugendlichen einstach. Danach flüchtete der Tatverdächtige.

Streit in Bremen: 17-Jähriger außer Lebensgefahr

Der 17-Jährige ist mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Lebensgefahr bestehe nicht, heißt es von der Polizei Bremen am Sonntag.

Nach Ermittlungen der Polizei ist der Tatverdächtige identifiziert und an seiner Wohnadresse angetroffen worden. Die weiteren Ermittlungen zur Tat in Bremen dauerten am Sonntagvormittag an. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/362-3888 zu melden.

jdw