Streit eskaliert: Angreifer verletzt 18-Jährigen mit Messer und flüchtet

Mehrere Menschen haben sich am Samstagabend an einer Bushaltestelle in Bremen gestritten. Ein 18 Jahre alter Mann wurde dabei mit einem Messer verletzt.

Bremen - Der 18-Jährige befand sich um Bus der Linie 94. An der Haltestelle Helsingborger Platz in Bremen-Burgdamm geriet er mit einem Mann in Streit, der draußen an der geöffneten Bustür wartete. Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann in den Bus, wo die Konfrontation schließlich eskalierte, so die Polizei.

Der 18-Jährige wurde von seinem Kontrahenten mit einem Messer angegriffen und am Bein verletzt. Der Täter flüchtete mit drei Begleitern in Richtung Stader Landstraße. Der junge Mann musste nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus in Bremen gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht.

Mehrere Menschen geraten in Streit - Polizei Bremen sucht Zeugen

Der Angreifer soll zwischen 40 und 50 Jahren alt und etwa 1,65 Meter groß sein. Er wurde mit schwarzen Haaren, Halbglatze und Drei-Tage-Bart beschrieben. Zur Tatzeit soll er laut Polizei mit einer schwarzen Lederjacke, einem dunklen Pullover, einer dunkelblauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein.

Hintergrund der Auseinandersetzung sollen Beleidigungen gewesen sein. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Am Wochenende ereignete sich eine weitere Tat, zu der die Polizei Bremen Hinweise aus der Bevölkerung sucht. Ein Räuber überfiel am Freitagabend einen 83-jährigen Senioren in seinem Zuhause und stahl Schmuck und Bargeld.