Bananen-Streit eskaliert: Täter setzen Reizgas ein

In einem Kiosk in Walle ist es am Sonntagnachmittag zu einem Streit über Bananen-Preise gekommen. Die Täter setzten Reizgas ein.

Bremen - Der Streit um den Preis einer Kochbanane endete am Sonntagnachmittag in Walle in einem Handgemenge und dem Einsatz von Reizgas. Dies teilte die Polizei Bremen am Montag mit.

Männer nicht mit Bananen-Preis einverstanden

Vier Männer im Alter zwischen 18 und 40 Jahren wollten in einem Kiosk in der Wartburgstraße Kochbananen kaufen. Sie waren allerdings nicht mit dem Preis einverstanden und gerieten mit dem 59-jährigen Ladenbesitzer in einen Streit.

Als das Quartett den Verkäufer auch körperlich bedrängte, zog dieser ein Reizgassprühgerät hervor. Einer der Kunden riss es ihm allerdings aus der Hand und setzte das Spray gegen den 59 Jahre alten Mann ein. Anschließend entstand eine Rangelei, es flogen Flaschen und zwei weitere 45 und 51-jährige Kioskmitarbeiter wurden leicht verletzt.

Bremen: Polizei nimmt Quartett vorläufig fest

Die vier Männer flüchteten, konnten aber von Einsatzkräften der Polizei Bremen geschnappt und vorläufig festgenommen werden. Gegen sie wird nun wegen einer gefährlichen Körperverletzung ermittelt.