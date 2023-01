Bremen: Straßenbahn springt aus den Gleisen

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Mehrere Schienen blockiert die im Bremer Stadtteil Walle entgleiste Straßenbahn. © BSAG

Bremen – Im Bremer Stadtteil Walle ist am frühen Neujahrsmorgen gegen 4.45 Uhr eine Straßenbahn des neuen Typs „Nordlicht“ entgleist. Der spektakuläre Unfall verlief vergleichsweise glimpflich – da keine Fahrgäste im Einrückerzug der Linie 6E saßen, wurde niemand verletzt.

An einem normalen Werktag im Berufsverkehr wäre es zudem zu einem Verkehrschaos gekommen, denn die in einer Kurve an der Haltestelle Haferkamp praktisch mit ihren Drehgestellen aus den Schienen gesprungene Bahn blockierte mehrere Gleise. An einer Weiche waren mehrere Achsen aus dem mittleren Bereich des Zuges aus den Schienen gerutscht. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, war zunächst noch unklar. Es gebe verschiedene Vermutungen, sagte ein Sprecher der Bremer Straßenbahn AG (BSAG). Aber eben: alles noch Spekulation, da noch keine konkrete Ursache sicher ermittelt wurde.

Das „Nordlicht“ wieder in die Spur zu bringen, erwies sich als kompliziert und schwierig; der Sprecher bezeichnete die Arbeiten – die sich über Stunden zogen und allerlei Schaulustige anlockten – als technisch anspruchsvoll. Zunächst hatte die BSAG versucht, die nagelneue Straßenbahn mit eigenen Mitteln wieder auf die Schienen zu bringen – ohne den gewünschten Erfolg. Schließlich rückte die Feuerwehr mit einem Kranwagen an. Auch problematisch, und zwar wegen der Fahrdrähte.

Komplizierter Einsatz bei einbrechender Dunkelheit

Also die Oberleitungen mit großem Aufwand abbauen? Lieber nicht, so die Überlegung – denn das würde weitere Bereiche des Bahnnetzes lahmlegen. Schließlich sollte bei einbrechender Dunkelheit eine weitere Möglichkeit probiert werden. Es sollte nun versucht werden, die aus den Schienen gesprungenen Drehgestelle der Bahn mit Hydraulikhebern auf Stahlträger zu hieven, um sie dann wieder in die Spur hineinziehen zu können.

Die normalerweise über die nun blockierte Haltestelle Haferkamp fahrenden Linien 2 und 10 wurden ab Bremen-Gröpelingen über Hansa- und Doventor beziehungsweise Daniel-von-Büren-Straße umgeleitet.