Meterweit mitgeschleift: Straßenbahn erfasst Arbeiter

Bremen - Ein Straßenarbeiter ist am Mittwoch von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann war an der Julius-Brecht-Allee mit Reinigungsarbeiten beschäftigt.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.40 Uhr in Höhe der Eislebener Straße, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Drei Arbeiter der BSAG waren demnach an diesem Morgen damit beschäftigt, das Gleisbett von Unrat zu reinigen. Ein Posten sicherte die Reinigungsstelle ab.

Eine stadtauswärts fahrende Bahn erfasste trotz Notbremsung den 28-jähriger Arbeiter und schleifte ihn mehrere Meter weit mit. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Bremer Klinik eingeliefert. Der 48-jährige Straßenbahnfahrer stand unter Schock und musste ebenfalls ins Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme musste die Julius-Brecht-Allee voll gesperrt werden. Gegen 11 Uhr hoben die Einsatzkräfte die Maßnahmen auf.

