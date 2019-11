Blutüberströmter Mann betritt Bremer Lokal und bricht zusammen

Blutüberströmt hat ein Mann eine Kneipe im Bremer Stadtteil Steintor betreten. Kurz darauf brach er zusammen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Bremen - Ein schwer verletzter Mann ist in der Nacht zum Freitag in Bremen blutüberströmt in das Lokal Steintorschänke gegangen und dort zusammengebrochen. Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitagmorgen sagte.

Bremen-Steintor: Mann in Messerstecherei verwickelt?

Ob er lebensbedrohlich verletzt wurde, blieb vorerst unklar. Der Mann war vermutlich unmittelbar vor der Kneipe im Stadtteil Steintor in eine Messerstecherei verwickelt gewesen, wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte.

Erst kürzlich wurde ein 26-jähriger Mann bei einem Streit vor einem Bremer Lokal mit einem Messer verletzt. Mehrere Menschen waren bei dem Streit im Viertel aneinander geraten.



dpa