Martinshof-Mitarbeiter und Arnd Feye bereiten Truthahnschaschlik zu

Starkoch in „Sauna-Küche“

+ © Koller „Schöne große Scheiben“ – so lautet die Anweisung von Arnd Feye, als es um das Schneiden der Zwiebeln geht. © Koller

Bremen - Von Steffen Koller. Es brutzelt, es dampft – und hat letztlich sogar einen pädagogischen Sinn: Zum dritten Mal in diesem Jahr hat die Stiftung Martinshof zusammen mit Beschäftigten der Einrichtung einen Kochkurs veranstaltet. Mit dabei: der Bremer Starkoch Arnd Feye (55), der mit seinem Restaurant „L’Orchidée“ über Jahre einen Michelin-Stern in die Hansestadt holte. Am Dienstag hieß es dann: „Hände waschen und los geht’s.“ Auf der Speisekarte: Truthahn am Spieß, mit allerlei Gemüse.