Star-Visagist Amin Nia stylt im Weserpark

Im Dienste der Schönheit: Star-Visagist Amin Nia kommt in den Weserpark.

Bremen – „Im Dienste der Schönheit“ steht sein Wirken – und eben dieser Dienst führt ihn jetzt nach Bremen: Star-Visagist Amin Nia, fernsehbekannter Make-up-Artist, tritt in der „Beauty Lounge“ im Weserpark (Hans-Bredow-Straße) auf. Marketing-Manager Dennis Bastuck erwartet den Kosmetik-Star am Sonnabend, 28. September. Was macht man mit so einem Mann? Nun, man fragt ihn um Rat.