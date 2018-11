Standortfaktor Wissen: Kammer fordert vorausschauende Weiterbildungspolitik

Bremen - Von Jörg Esser. „Die Ressource Wissen wird wirtschaftlich standortentscheidend sein“, sagt Ingo Schierenbeck, Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer. Und: „Das Thema Weiterbildung muss zukünftig eine stärkere Rolle spielen.“ Bremen habe Nachholbedarf, weil die Beschäftigungsstruktur an der Weser besondere Herausforderungen stellt. Die Hansestadt hat immer noch einen hohen Anteil an Industriearbeitsplätzen.

„Bremen wird aufgrund seiner Wirtschafts- und Qualifikationsstruktur stärker vom Wandel auf dem Arbeitsmarkt betroffen sein als andere vergleichbare Regionen“, sagte Schierenbeck am Dienstag bei der Vorstellung des Kammer-Berichts zur sozialen Lage, der sich in diesem Jahr mit den Rahmenbedingungen von Weiterbildung beschäftigt. Ein Großteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Zwei-Städte-Staat arbeitet in Automobil-, Nahrungsmittel- und Luftfahrtindustrie, in der Logistik und in den Häfen – also in Branchen, in denen das Rationalisierungspotenzial im Zuge von Digitalisierungsprozessen hoch ist. „In Bremen wird eher produziert als konzipiert“, sagt Schierenbeck. Die wissensbasierten Dienstleistungen, denen zukünftig Arbeitsplatzgewinne prognostiziert werden, seien dagegen unterrepräsentiert. „Da hinkt Bremen hinterher, da ist viel Luft nach oben.“

Die Wirtschaftsstruktur wirke sich auch auf die Qualifikation der Beschäftigten aus. Der Anteil der Spezialisten und Experten liege in der Stadt Bremen bei 28 Prozent, in anderen Großstädten im Schnitt bei 35 Prozent. Auch hier ist viel Luft nach oben. „Wir brauchen eine vorausschauende Weiterbildungspolitik, damit die von der Digitalisierung betroffenen Beschäftigten nicht arbeitslos werden, sondern gut qualifiziert andere Tätigkeiten übernehmen können“, so der Kammer-Hauptgeschäftsführer. So werde die Weiterbildung zu einem „digitalen Airbag“, der den Aufprall auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft abfedere.

Laut Beschäftigtenbefragung der Kammer aus dem Jahr 2017 lag die Weiterbildungsquote im Land Bremen bei 58,2 Prozent. Doch es gebe ein Ungleichgewicht in den Teilnehmerquoten. „Insbesondere Geringqualifizierte und Menschen mit geringem Einkommen werden bisher zu wenig durch Weiterbildung erreicht“, sagt Jessica Heibült, Referentin für Bildungspolitik.

Die Studie zeigt: Wer wenig Geld verdient, kümmert sich nicht so häufig um Fortbildung. Weiterbildung koste schließlich Geld und Zeit. Und die Kosten werden vor allem privat getragen, also auf die Beschäftigten abgewälzt. „Von Weiterbildung profitieren vor allem diejenigen, die es sich leisten können“, so Heibült.

Das muss sich ändern, heißt es bei der Arbeitnehmerkammer. Schierenbeck plädiert für einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung sowie finanzielle Unterstützung durch den Staat. Hier sei der Bund gefordert.

Auch das Land Bremen müsse Weichen stellen. So sollte der Weiterbildungsetat im Bildungsressort angehoben werden. Er liegt derzeit bei 1,7 Millionen Euro pro Jahr, lag vor einigen Jahren mal bei zwei Millionen Euro. Diese Marke soll zumindest wieder erreicht werden, sagt Schierenbeck.