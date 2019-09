Schmierereien bei den Grünen: Staatsschutz ermittelt

Der für politisch motivierte Kriminalität zuständige Staatsschutz der Polizei ermittelt nach Schmierereien an der Geschäftsstelle der Bremer Grünen.

Bremen - Die Parolen seien am Samstag gemeldet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Unbekannte Täter hätten an die Tür der Geschäftsstelle die Schriftzüge „Deutschland erwache“, „In den Ofen mit oich“ und „Habeck verrecke“ geschmiert.

Alexandra Werwath, Landesvorstandssprecherin der Bremer Grünen, veröffentlichte bei Twitter drei Bilder, die Parolen in schwarzer Schrift zeigen.

Wir starten in den CSD-Tag mit äußerst freundlichen Grüßen. #keinFußbreit pic.twitter.com/uCT0c23IcS — Alexandra Werwath (@AlexWerwath) August 31, 2019

dpa