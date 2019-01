Sprudelnde Singer-Songwriter geben Konzerte 

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Je ne parle pas français. . . jedenfalls jetzt nicht, denn dieser Text ist ja keine Kolumne in französischer Sprache. Apropos: Namika, die Sängerin mit dem Hit namens „Je ne parle pas français“, sollte ja im Februar nach Bremen kommen. Wegen der großen Nachfrage wurde ihr Auftritt vom Schlachthof ins „Aladin“ verlegt.

Doch nach einer Operation musste die Künstlerin ihre Tournee verschieben. Und jetzt gibt es einen neuen Bremen-Termin: Namika tritt nun am 12. Dezember im Aladin auf, teilte der Konzertveranstalter am Montag mit. Zudem heißt es: „Bereits gekaufte Tickets behalten weiterhin auch für den jeweiligen Ersatztermin ihre Gültigkeit und müssen nicht eingetauscht werden. Wer am Ersatztermin nicht teilnehmen kann, kann seine Tickets selbstverständlich zurückgeben und wendet sich hierfür direkt an die Vorverkaufsstelle, bei der die Tickets erworben wurden.“ Damit wäre nun auch wirklich alles gesagt.

Zu diesem Konzert jedenfalls. Es gibt ja auch noch andere. Das „1. Bremer Ukulelenorchester“ zum Beispiel spricht auch nicht Französisch, lädt aber noch zum Neujahrskonzert - obwohl schon bald der Februar beginnt, aber bitte. Termin: Mittwoch, 30. Januar, 20 Uhr. Ort des Geschehens ist der „Brodelpott“ an der Schleswiger Straße in Walle.

In der renommierten Reihe „Sparkasse in Concert“ steht am Dienstag, 5. Februar, gleich ein Doppel-Auftritt an. Im „Kito“ (Alte Hafenstraße 30, Vegesack) spielen dann „Twin Bandit“ und Steph Cameron aus Kanada. Beginn: 20 Uhr. „Kanada ist ein sprudelnder Quell außerordentlicher Singer-Songwriter-Kunst“, heißt es in einer Vorschau. Und über „Twin Bandit“ und Steph Cameron: „Beide haben zwei Alben veröffentlicht, beide haben sich vom Debüt zum Folgewerk auf bemerkenswerte Weise entwickelt. Beide verstehen sich auf gehaltvolle Songs mit erzählerischen Qualitäten.“ Was einen vielversprechenden Abend im „Kito“ erwarten lässt.

Beinahe übrigens kreuzen sich die Wege der kanadischen Künstler mit denen der kanadischen Jazz-Sängerin Holly Cole, die ja am 2. Februar in der Worpsweder „Music Hall“ auftritt. Ihr jüngstes Album „Holly“ hat sie auf dem Bremer Label „Tradition und Moderne“ veröffentlicht. „Tradition und Moderne“ hat Cole einst zu ihrem ersten Deutschland-Konzert nach Bremen geholt - im Rahmen des Festivals „Women in Emotion“. Aber das ist eine andere Geschichte. . .