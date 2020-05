Auf Spielplatz: Vater entdeckt festgeklebtes Messer am Klettergerüst

Ein Familienvater hat auf einem Spielplatz in der Bremer Neustadt ein festgeklebtes Messer an einem Klettergerüst entdeckt. Die Polizei mahnt zur Vorsicht.

Bremen - Der 35-jährige Vater wollte am Sonntag gegen 10.40 Uhr mit seinem zweijährigen Sohn auf einem Spielplatz am Buntentorsteinweg in Bremen auf ein Spielgerüst klettern, als er ein mit Klebeband befestigtes Küchenmesser entdeckte. Es war so angebracht, dass sich Kinder daran hätten verletzten können, teilt die Polizei mit.

Einsatzkräfte der Polizei entfernten das Messer und stellten es sicher. Die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen.

Messer auf Spielplatz in Bremen: Polizei sucht Zeugen

Der Polizei Bremen sind aktuell keine weiteren Fälle bekannt. Dennoch werden die Spielplätze im Stadtgebiet verstärkt überprüft, heißt es. Die Beamten nehmen diesen Vorfall ernst und rufen zur Vorsicht auf: „Schauen Sie auf Spielplätzen einmal genau hin und überprüfen Sie die Sicherheit der Spielgeräte, bevor sie Kinder dort spielen lassen. Melden Sie Ungewöhnliches umgehend der Polizei.“

Zeugen, die auf Spielplätzen am Buntentorsteinweg oder in der näheren Umgebung etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter Telefon 0421/362-3888 zu melden.

