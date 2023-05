SPD will Rot-Grün-Rot in Bremen fortsetzen – und erteilt der CDU eine Absage

Von: Jörg Esser

Die Bremer SPD (hier Landesvorsitzender Reinhold Wetjen, links, und Bürgermeister Andreas Bovenschulte) will das Bündnis mit Grünen und Linken fortsetzen. Der Landesvorstand hat sich am Mittwochabend für entsprechende Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. © dpa/Schuldt

Die einen haben es befürchtet, die anderen gehofft: Bremen wird weiter von SPD, Grünen und Linken regiert werden. Der SPD-Landesvorstand hat sich am Mittwochabend für entsprechende Koalitionsverhandlungen ausgesprochen.

Bremen – Die Würfel sind gefallen: Die Bremer SPD will die rot-grün-rote Koalition mit nach der Bürgerschaftswahl geschwächten Grünen und stabilen Linken fortsetzen anstatt eine große Koalition mit einer robusten CDU einzugehen.

Das Votum für das Linksbündnis sickerte am Mittwoch bereits in den Nachmittagsstunden durch. Am Abend dann bestätigten Bürgermeister Andreas Bovenschulte und SPD-Landeschef Reinhold Wetjen eine entsprechende Entscheidung des Landesvorstands. In den vergangenen Tagen hatten die Sozialdemokraten mit den Grünen, den Linken und der CDU Sondierungsgespräche geführt. Die SPD und ihr Spitzenkandidat Bovenschulte waren mit einem Stimmenanteil von 29,8 Prozent und einem Plus von 4,9 Punkten als Sieger aus der Bürgerschaftswahl am 14. Mai hervorgegangen. Die CDU verlor nur leicht und erreichte 26,2 Prozent der Stimmen. Die Grünen brachen auf 11,9 Prozent ein und verloren 5,5 Prozentpunkte, die Linke blieb relativ stabil bei 10,9 Prozent.

Linke und Grüne bereiten sich auf Koalitionsgespräche und eine mögliche Regierungsbeteiligung vor. Die Linke lud für Donnerstag (18.30 Uhr) zu einem außerordentlichen Landesparteitag ein. Thema werde die Regierungsbildung sein, hieß es in einer Mitteilung. Die Grünen planen für Sonnabend eine Mitgliederversammlung. Auf der Tagesordnung steht ein Antrag des Landesvorstands zum möglichen Eintritt in Koalitionsverhandlungen.

Fest steht, dass die grüne Spitzenkandidatin und bisherige Bau- und Verkehrssenatorin Maike Schaefer einer künftigen Regierung nicht angehören wird. Sie zog die Konsequenz aus dem Wahldebakel und kündigte ihren Rückzug an. Finanzsenator Dietmar Strehl (Grüne) hatte bereits vor der Wahl gesagt, sich aus der Bremer Politik zurückzuziehen.

Rot-Grün-Rot in Bremen: Chance vertan Ein Kommentar von Elisabeth Gnuschke Die Chance war da, die Chance auf einen Politikwechsel in Bremen – hin zu einem bürgerlichen Bündnis aus SPD und CDU, weg von einem linksgeprägten Bündnis mit zu viel grüner Ideologie. Doch die Bremer SPD als Wahlsiegerin (mit dem historisch zweitschlechtesten Ergebnis an der Weser) hat diese Chance vertan und sich nach verschiedenen Sondierungsgesprächen für die Fortsetzung einer rot-grün-roten Koalition im Land Bremen entschieden. Wirklich überraschend ist das nicht, gelten Bürgermeister und Spitzenkandidat Andreas Bovenschulte sowie das Gros der Bremer SPD eher als links. Doch damit ignoriert die SPD den Willen der Bürger, die sich in Umfragen ganz klar für Bovenschulte als Bürgermeister und eine Große Koalition mit der CDU ausgesprochen haben. Den Grünen hat genau das, die Missachtung dessen, was die breite Mehrheit der Bremer möchte, ein Wahldesaster beschert. Dennoch dürfen sie jetzt weiter mitregieren. Die Personaldecke ist allerdings aufgrund von Rücktritten dünn, die Wahlschlappe längst nicht aufgearbeitet worden. Das Kräfteverhältnis wird künftig ein anderes sein, die Grünen müssen Federn lassen, dürfen hoffentlich nicht noch mehr Autoverkehr in Bremen lahmlegen. Aber die Herausforderungen für das „neue alte“ Bündnis sind groß, zu groß. Denn Rot-Grün-Rot hat in den vergangenen Jahren die Probleme bei Kriminalität, Verkehr, Armut und Bildung nicht in den Griff bekommen. Warum sollte das in den nächsten vier Jahren gelingen?