Gottesdienst für Retter und Betroffene vom Altenheimbrand

Bremen – Nach demGroßbrand im Altenheim Stadtteilhaus Huchting wollen die umliegenden evangelischen Kirchengemeinden an diesem Sonntag mit Rettungskräften und Betroffenen einen Dankgottesdienst feiern. Obwohl am Dienstag in kürzester Zeit mehr als 100 zumeist gehbehinderte Menschen evakuiert werden mussten, seien keine Todesopfer und Schwerverletzten zu beklagen, sagte Pastorin Nicole Steinbächer. Die Feier in der St. Georgskirche in Huchting beginnt um 10 Uhr.

Bei dem weithin sichtbaren Feuer sei ganz Bremen der Schreck in die Glieder gefahren, sagte die Pastorin. Mit dem Gottesdienst solle all jenen gedankt werden, „die geistesgegenwärtig, umsichtig und unerschrocken gehandelt und mit angepackt haben, um Menschen zu retten und Schlimmeres zu verhüten“. Eingeladen sind Feuerwehr, Polizei und Sanitäter, Pflegekräfte, Bewohner, Angehörige und Nachbarn. Auch die St. Lukasgemeinde (Grolland) beteiligt sich.

epd