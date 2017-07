Sommerpause für das Bremer Einbruchsradar

Bremen - Das Einbruchsradar, ein Präventionsprojekt der Polizei Bremen, wird bis Oktober oder November dieses Jahres deaktiviert. Die halbjährige Probezeit sei sehr erfolgreich gewesen, nun wolle man vermeiden, dass die Bürger gegenüber der Warnhinweise abstumpfen.

DasEinbruchsradar ist im Herbst 2016 in eine Probezeit gestartet, erklärt die Polizei Bremen in einer Pressemitteilung. Ziel des Projektes ist es von Beginn an gewesen, die Bewohner Bremens dafür zu sensibiliseren ihre Nachbarschaft aufmerksamer wahrzunehmen.

Mit den Zugriffsdaten auf das Einbruchsradar und die Meldungen der Beamten bei Facebook ist die Polizei zufrieden. Da sich die Zugriffszahlen in jüngster Vergangenheit deutlich gesenkt haben, wurde die Entscheidung getroffen das Projekt vorerst ruhen zu lassen.

Wenn es im Herbst wieder früh dunkel werde, soll das Serviceportal erneut erreichbar sein.

