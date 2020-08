Bremen: So viel hat die Polizei in der Hansestadt zu tun

Die Polizei hat in Bremen alle Hände voll zu tun

Die Polizei hat in Bremen viel zu tun. Die Stadt Bremen zählt zu den größten und bedeutsamsten in Deutschland. Das bedeutet aber auch täglich Polizeieinsätze.

Update vom 12. August: Eine Szene wie aus der „Fast and the Furious“-Reihe spielte sich am Wochenende ab: Zwei Autos rasen durch Bremerhaven und liefern sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Ursprungsmeldung vom 12. August: In der Stadt Bremen ist viel los. Doch nicht nur erfreuliches gibt es über Bremen, Bremerhaven und das Umland zu berichten. Täglich gibt es Blaulichtmeldungen über das Bundesland.

Oft sind es Verkehrsunfälle, die im Stadtgebiet oder den umliegenden Autobahnen passieren. Immer wieder sind allerdings auch Schlägereien und andere Auseinandersetzungen zwischen Menschen Teil des Bildes der Hansestadt. Doch auch kuriose Einsätze kommen ab und zu im Alltag der Polizei Bremen vor.