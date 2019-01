Ausbildungsplätze in Bremen aufgestockt

Senat setzt auf Nachwuchsarbeit

+ © Senatspressestelle Die Zahl der Ausbildungsplätze im Bereich von Justizverwaltung und Justizvollzug (hier der Abschlussjahrgang 2018) ist von 23 auf 66 Plätze erhöht worden. © Senatspressestelle

Bremen - Der Bremer Senat hat am Dienstag die Ausbildungsplanung beschlossen. Diese sieht im Vergleich zum Vorjahr eine Aufstockung der Plätze vor. Land und Stadtgemeinde Bremen planen in diesem Jahr insgesamt 784 Auszubildende einzustellen (2018: 646 Plätze). Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne) kommentiert: „Wir brauchen eine größere Anzahl von Nachwuchskräften, um auch in Zukunft einen guten Bürgerservice anbieten zu können. In den kommenden Jahren werden im bremischen öffentlichen Dienst zahlenmäßig starke Jahrgänge in den Ruhestand gehen.“