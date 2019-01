Serie „Mein Kunst-Stück“: Bernd Müller-Pflug und „View III_18“

Bremen – Von Ilka Langkowski. „View III_18“ heißt Bernd Müller-Pflugs Bild, das er in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Es ist eine Hinterglasmalerei mit vielen möglichen Perspektiven. Das Werk steht exemplarisch für ein Thema, das den Bremer bewegt.

Mit dem menschlichen Blick beschäftigt sich Bernd Müller-Pflug in seiner Werkreihe „View“. Er bricht mit der Zentralperspektive, in der es nur einen Fluchtpunkt im Bild gibt. „View III_18“ hingegen bietet dem Betrachter verschiedene Perspektiven an. „Die Mehrdeutigkeit verwirrt. Das Vorne und das Hinten, das Innen und das Außen können vertauscht werden“, sagt der Künstler und Kunstprofessor. Die Eigenschaft des Glases in Kombination mit transparenten Acrylfarben verstärkt den Effekt. „Man sieht immer wieder etwas Neues und muss aktiv schauen, um für sich einen Raum festzumachen“, sagt der Künstler. So funktioniere auch ganz normales Sehen. Denn normalerweise starrt der Mensch nicht auf einen Punkt, sondern lässt den Blick schweifen. Erst aus den vielen Einzelbildern und Blickwinkeln unserer Wahrnehmung setzt er ein räumliches Bild zusammen.

Hinterglasmalerei erfordert einen umgekehrten Malvorgang. Da das Glas von der Rückseite bemalt wird, muss jede Form und jedes Motiv spiegelverkehrt dargestellt werden. Die oberste Farbschicht wird zuerst aufgetragen und der Hintergrund als Letztes. So arbeitet sich Müller-Pflug jeweils von einem Zwischenstand zum nächsten. „Aufgrund der besonderen Technik gibt es bei der Entstehung eines Bildes immer wieder Überraschungen“, sagt er. Die Entwicklung lasse sich oft erst mit einiger Distanz erkennen. „Das braucht Zeit“, weiß der Bremer. Insgesamt sei Malerei anachronistisch. Sie erschließe sich erst bei ruhiger Betrachtung, während die digitalen Bilder oft gerade noch kurz aufflackerten.

Wie viele andere hat auch der im Jahr 1955 in Frankfurt am Main geborene Müller-Pflug als Kind gern gemalt. Allerdings war für ihn auch früh klar, dass er Kunst studieren will. Eine Tischlerlehre sollte die nötige Sicherheit geben. Unterstützt wurde Müller-Pflug von seinem Vater, der selbst vor dem Krieg ein Malereistudium begonnen hatte.

In seinem Atelier arbeitet der Wahl-Bremer so regelmäßig wie möglich. „Kontinuität ist wichtig. Es muss immer am Köcheln bleiben.“ Zwischendurch oder auf Reisen malt er deshalb auf Papier. Die Herausforderung, als Künstler auch seinen Lebensbedarf decken zu können, beschäftigte den heutigen Professor nicht lang. Schwieriger sei die Aufteilung von Hochschultätigkeit und eigener künstlerischer Arbeit. Dass die Lehrtätigkeit eine verstärkte Reflexion über die Kunst erfordert, sieht Müller-Pflug positiv. „Sie gehört dazu, wenn man zu seinen Bildern stehen will. Ein Künstler trägt Verantwortung für seine künstlerische Haltung.“

Ob wir Kunst brauchen? „Ja, sie ist unumgänglich. Sie bietet einen Weg, zu denken und zu sich zu kommen. Sie ist persönlichkeitsbildend und hilft, sich nicht von anderen Meinungen abhängig zu machen.“ Zu den Künstlern, die für Müller-Pflug besonders bedeutend sind, zählen der deutsche Zeitgenosse Gerhard Richter und die Österreicherin Maria Lassnig (1919 bis 2014). An Richter gefällt dem Künstler insbesondere dessen Art, über Kunst und Bilder zu denken. An Lassnig ist es deren „unendlich ehrlicher Umgang mit der Malerei und ihren Gefühlen“, die dem Bremer imponiert. Wenn Müller-Pflug jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann wäre eins an alle adressiert, die still und leise soziale Arbeit verrichteten, wie etwa Pflegekräfte oder Alleinerziehende. „Das geschieht meist unbeachtet und erhält selten Wertschätzung.“