Arbeitsunfall an Bord: Seemann verliert mehrere Finger

Bremen – Bei einem Arbeitsunfall an Bord eines Schiffes auf der Weser hat ein Seemann am Sonnabend gegen 23.05 Uhr mehrere Finger verloren. Das berichtete eine Polizeisprecherin.

Der 29-Jährige war auf einem unter der Flagge von Panama fahrenden Schiff beschäftigt. Das einlaufende Seeschiff machte mit Unterstützung von drei Schleppern am Stahlwerkepier (Terminal 1) fest.

Bremen: Seemann verliert mehrere Finger

Beim Lösen einer Verbindung zwischen Schiff und Schlepper geriet die Stahltrosse unter Spannung – und der Seemann erlitt die schweren Verletzungen an der Hand. Der vietnamesische Matrose wurde von einem Notarzt versorgt und in eine Spezialklinik gebracht. Die Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizeisprecherin gestern weiter. kuz

