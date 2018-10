Sebastian Koch und Florian Henckel von Donnersmarck zu Gast im Steintor-Kino Schauburg

Bremen - Von Martin Kowalewski. Schauspieler Sebastian Koch lächelt freundlich, als er im fast ausverkauften Steintor-Kino Schauburg vor den Vorhang tritt. Ein harter Schnitt, hat er doch zuvor auf der Leinwand in der Rolle des Nazi-Arztes Carl Seeband das Blut in den Adern der Zuschauer fast gefrieren lassen.

Dort war mit „Werk ohne Autor“ der deutsche Beitrag für den Wettbewerb um den „Oscar“ in der Kategorie bester fremdsprachiger Film zu sehen. Koch und Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck, bekannt durch den „Oscar“-prämierten Film „Das Leben der Anderen“, stellten sich am Sonnabend den Fragen des Publikums.

Die Handlung verwebt locker die Biographie Gerhard Richters, dargestellt in der Figur Kurt Banert (Tom Schilling), mit den Themen „Nazi-Zeit“ und „Euthanasie“ sowie den frühen Jahren im geteilten Deutschland. Banert lernt, genau hinzusehen, auch wenn es schlimm ist. So erlebt er die Deportation seiner Tante, die später aufgrund der Diagnose „Schizophrenie“ ermordet wird. Dies veranlasst der Arzt und Professor Carl Seeband. Der lebt nach dem Zweiten Weltkrieg als Täter unerkannt in Dresden. Dort verliebt sich Banert, inzwischen Kunststudent, in Seebands Tochter Ellie (Paula Beer). Seeband tut alles, um die Liebe der beiden zu zerstören, führt an seiner Tochter sogar eine Abtreibung unter falscher Diagnose durch. Schließlich fliehen die Protagonisten in den Westen. Banert will künstlerische Freiheit, Seeband droht die Enttarnung. Banert entdeckt während des Studiums bei dem skurrilen Kunstprofessor Antonius van Verten (Oliver Masucci), der ausschließlich mit Fett und Filz arbeitet und in seinem Wesen an Joseph Beust angelehnt ist, sein künstlerisches Ich. Dessen Kunst lässt die Welt NS-Arztes zusammenbrechen.

Gefragt nach seinen Erfahrungen mit der Rolle, beschreibt Koch harte Arbeit. „Ich habe schon mehrere Machtmenschen gespielt, aber noch nie einen, der so präzise geschrieben war“, sagt Koch. „Die Suche nach den Wurzeln dieses Ungeheuers hat Spaß gemacht.“

Auf die Publikumsfrage, was er so dachte und fühlte, als er einen Nazi-Täter spielte, antwortet Koch: „Ich bin aufgewachsen bei meiner Mutter ohne Vater. Machtstreben war mir völlig fremd.“ Er findet dann eine Erklärung für das Verhalten solcher Täter: „Das lässt sich gut mit dem deutschen Wort ,verrückt‘ beschreiben. Sie glauben an einen Weg, sind verletzt worden und wachsen in eine Ideologie hinein. Seeband will seine Erblinie sauber halten. Es ist unglaublich, welche Perfektion dieser Mann hat. Ich habe überlegt, wo meine Perfektion liegt und versucht, dass zu übersetzen.“ Auch körperlich war der starre Mediziner für Koch ein harter Brocken. „Seine Körperhaltung widerspricht mir vollkommen.“ Als alles im Kasten war, sei er vollkommen fertig gewesen.

Henckel von Donnersmarck erklärt, wie er auf die Idee kam, die Themen „Kunst“ und „Euthanasie“ zu verweben. „Ich suchte nach einem Stoff, der zeigt, wie man aus Kreativität und Verletzung etwas Großes machen kann. Dazu kam die Faszination einer Handlung, in der Täter und Opfer nahe beieinander sind.“

Film „Werk ohne Autor“ dauert 188 Minuten

Der Film „Werk ohne Autor“ dauert 188 Minuten. Regie führt Florian Henckel von Donnersmarck. Zu den Darsteller zählen Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer, Saskia Rosendahl, Oliver Masucci, Ina Weisse, Ben Becker, Hans-Uwe Bauer, Rainer Bock, Jörg Schüttauf und Johanna Gastdorf. In Bremen ist der Film in der Schauburg und im Cinestar am Weserpark zu sehen.