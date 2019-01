Schwedische Seele im Vegesacker Gewölbe

Zwischen Schnoor & Schlachte

+ © Makaki Music Sofia Talvik: „Wirbelwind aus Musik und Geschichten“ – live zu erleben im Gewölbe Vegesack. © Makaki Music

Bremen – Von Thomas Kuzaj. Sie kommt aus Schweden, aber sie klingt amerikanisch. So ist das heute mit den Singer-Songwritern. Die Digitalisierung hat die Welt kleiner gemacht, das gilt auch für die Welt der Musik. Nun ist ja längst nicht alles gut, was die Digitalisierung so mit sich bringt. Aber in der Musik macht sie manches einfacher. Die Quellensuche zum Beispiel, das Sich-inspirieren-Lassen. Und nicht zuletzt die weltumspannende Kontaktpflege.