Streit eskaliert: 21-Jähriger verletzt Kontrahenten mit Messer

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist es am frühen Samstagabend in Bremen gekommen. Ein 20-Jähriger wurde mit einem Messer verletzt. Die Polizei nahm einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen fest.

Bremen - Kurz vor 18 Uhr geriet eine sechsköpfige Personengruppe auf dem Gelände einer Tankstelle an der Hollerallee aus bislang unbekannten Gründen in einen Streit, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Auseinandersetzung der 20 bis 25 Jahre alten Männer verlagerte sich schließlich auf einen Garagenhof in der Hagenstraße. Dort eskalierte die Situation.

Streit in Bremen: Intensivtäter zieht Messer

Ein 21-Jähriger zog ein Messer und verletzte damit seinen 20 Jahre alten Kontrahenten. Schnell eintreffende Einsatzkräfte konnten die Personengruppe sowie den 21 Jahre alten Tatverdächtigen noch in Tatortnähe antreffen. Der Intensivtäter wurde festgenommen. Aktuell werden Haftgründe gegen ihn geprüft.

Der 20-Jährige wurde mit einer Halsverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht.

Kripo Bremen sucht nach Angriff nach Zeugen

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/362-3888 entgegen.

Weitere Nachrichten aus Niedersachsen und Bremen:

In Rehden kam es zu einem tödlichen Unfall. Ein Auto stieß frontal mit einem Baum zusammen.

In Sulingen kam es zu einem Küchenbrand. Ein Backofen stand in Flammen und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

In Bremen ist ein 23-Jähriger von Unbekannten angegriffen worden. Es wurde durch Tritte gegen den Kopf verletzt.