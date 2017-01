14-Jährige auf dem Schulweg ausgeraubt

Bremen - Eine 14-jährige Schülerin ist am Donnerstagmorgen auf ihrem Schulweg überfallen und aufgrund ihrer Hautfarbe rassistisch beleidigt worden. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Die Schülerin verließ gegen 7.30 Uhr die elterliche Wohnung in der Witzlebenstraße in der Bremer Vahr. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie auf dem Weg zur Straßenbahn plötzlich angegangen, geschubst und stürzte zu Boden. Am Boden liegend konnte sie zwei Jugendliche erkennen, die zu ihr sagten: "Warum gehen schwarze dumme Kinder auf das Gymnasium?"

Im weiteren Verlauf wurde ihr gegen den Kopf und die Wade getreten, ihre Brille beschädigt und sie mit Schnee eingeseift. Die Täter griffen dazu noch in das mitgeführte Portemonnaie und entnahmen 10 Euro, bevor sie unerkannt flüchteten.

Die 14-Jährige erschien nach der Tat an einer Polizeiwache und erstattete Anzeige. Sie beschreibt die Täter wie folgt:

männlich

circa 17 Jahre alt

zwischen 1.75 - 1.85 Meter groß



schlank

fließend deutsch sprechend



Aufgrund der Äußerungen schließt die Polizei einen fremdenfeindlichen Hintergrund nicht aus. Die Staatsschutzabteilung der Polizei Bremen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.

