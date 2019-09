Heißer Kaffee, Stifte und Papierkugeln: Schüler bewerfen Mann vom Ordnungsamt

Ein Mann vom Ordnungsamt kontrollierte Falschparker in Bremen.

Schüler einer Erwachsenenschule bewarfen am Mittwochmittag einen 51 Jahre alten Mitarbeiter des Ordnungsamtes mit einem heißen Kaffeebecher. Stifte und Papierkugeln flogen auch noch hinterher.

Bremen - Der 51-jährige Verkehrsüberwacher ließ in der Straße An der Weserbahn auf dem Gehweg geparkte Autos abschleppen. An den Fenstern der angrenzenden Schule hielten sich mehrere Personen auf.

Bremen: Heißer Kaffee trifft Mann vom Ordnungsamt

Aus der Gruppe heraus wurde der 51-Jährige mit einem gefüllten Kaffeebecher beworfen. Die heiße Flüssigkeit traf ihn an Hals und Schulter. Die Pennäler fanden die Aktion scheinbar lustig und es flogen Stifte und Papierkugeln als Zugabe hinterher.

Verständigte Einsatzkräfte der Bremer Polizei suchten daraufhin den Unterrichtsraum auf. Keiner der Schüler gab sich als Verantwortlicher zu erkennen.

Bremen: Ermittlungen der Polizei dauern an

Der Lehrer konnte nichts zur Aufklärung beitragen, da er zuvor Arbeitsaufträge verteilt hatte und die Schüler dementsprechend in Grüppchen verteilt waren.

Die Polizisten stellten die Personalien von 19 Schülern im Alter zwischen 19 du 27 Jahren fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.