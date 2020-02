Schlägerei mit Glasflaschen: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Nach einer Schlägerei in Bremen meldet die Polizei einen Fahndungserfolg.

Bremen - Nach einem handfesten Streit in Bahnhofsnähe am Sonntagmorgen hat die Polizei Bremen mehrere Tatverdächtige festgenommen. Das berichtete am Montag eine Polizeisprecherin. Ihren Angaben zufolge halfen bei der Ermittlung die Aufnahmen der Videoüberwachung rund um den Bremer Hauptbahnhof.

Gegen 6 Uhr, so die Sprecherin, habe eine fünfköpfige Gruppe ein Lokal am Herdentorsteinweg betreten. Sofort sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der auch Glasflaschen und andere Gegenstände zum Einsatz gekommen seien. Die Hintergründe für die Schlägerei seien noch offen.

Zoff in Bremen: Drei Personen verletzt

Zwei Männer im Alter von 19 und 33 Jahren sowie eine 25 Jahre alte Frau erlitten Verletzungen. Sie mussten in einem Krankenhaus behandelt werden, so die Sprecherin. Die Videobilder führten zu einem mit jungen Männern besetzten Taxi, das nach Bremen-Nord fuhr. Dort fasste die Polizei vier Verdächtige im Alter von 19 bis 23 Jahren. An den jungen Männern und ihrer Kleidung wurden Spuren gesichert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

