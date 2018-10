Schiffsmodell zieht ins Focke-Museum

Reise in einer eigens angefertigten Spezialkiste: Nach seiner Fahrt vom Übersee-Museum kommt das Werftmodell der „Bremen“ beim Focke-Museum an.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Erst gerade auf die Hebebühne, dann drehen. Eine Kiste kommt beim Focke-Museum an. Sie ist lang und sperrig, Masten und ein Schornstein ragen raus. Langsam senkt sich die Hebebühne. Die Kiste steht auf einem Transportwagen mit Rollen. Das Werftmodell des Transatlantik-Schiffes „Bremen“ aus den 20ern ist am Montag auf Fahrt gegangen. Ein Laster transportierte es vom Übersee-Museum zum Focke-Museum nach Schwachhausen.

Das Schiff wird in der Sonderausstellung „Experiment Moderne. Bremen nach 1918“ vom 14. Oktober bis 2. Juni 2019 im Focke-Museum zu sehen sein. Eine Passantin bleibt kurz stehen und fragt die Transporteure: „Was bringen Sie denn heute?“ Die Antworten: „Ein Schiffsmodell.“ Olaf Ruprecht, Restaurator im Focke-Museum, sagt: „Es ist schwer wie ein Baumstamm.“ Die Kunstpacker schätzen das Gewicht des massiven Vollholzmodells auf 150 bis 200 Kilo – auf Rollen kein Problem. Aber die Treppen im Übersee-Museum waren anspruchsvoll, und der Weg hoch in den Sonderausstellungsraum des Focke-Museums steht noch bevor. Fünf Kunstpacker und ein Kunstinspektor sind dafür nötig, teilweise extra aus Köln nach Bremen gereist.

Die auf Kunsttransporte spezialisierte und bundesweit agierende Firma Hasenkamp hat extra eine Holzkiste in der eigenen Werkstatt gebaut. Die für den Transport verantwortliche Projektmanagerin Sarah Michlenz aus Hamburg sagt: „Wir haben das Schiff mit Vakuumkissen gefedert.“ Die Fahrt verlief ohne Stau. Der Weg durch die Eingangstür und die Empfangshalle ist ebenfalls kein Problem. Dann kommt wieder eine Treppe. Muskeln sind gefragt.

Kuratoren beider Museen standen für den Transport in Austausch. „Wir haben das Modell am Freitag von der Glashaube befreit und entstaubt“, erzählt Ruprecht. „Es ist seit den 90ern nicht mehr bewegt worden.“ Er zeigt ein Foto dieses Vorgangs. Ein ganzes Team ist nötig, um das Glas zu heben. Das massive Modell besteht aus verleimten Holzschichten. „Es ist sehr filigran gearbeitet und aufwendig lackiert. Darum wirken die fast metallisch“, sagt Jan Werquet, Kurator für Stadtgeschichte beim Focke-Museum. Der direkte Blick auf das Modell ohne Glaskuppel habe endgültigen Aufschluss über das Material gegeben.

Der Transport ist streng geregelt. „Wir erstellen ein Übergabe- und ein Zustandsprotokoll“, sagt Ruprecht. Am neuen Standort soll das Schiff seinen alten Standsockel behalten, aber eine neue Vitrine bekommen. Das Modell-Schiff soll einige Zeit am neuen Ort bleiben. Das Focke-Museum überarbeitet seine Dauerausstellung, so dass das Modell gut reinpasst. Im Überssee-Museum wurde das Konzept verändert.

Das Modell wurde, wie auch das Schiff „Bremen“, auf der Werft AG Weser hergestellt. Dort lief die „Bremen“ am 26. August 1928 vom Stapel und wurde von Reichspräsident Paul von Hindenburg getauft. Der Vier-Schrauben-Schnelldampfer gewann 1929 das „Blaue Band“ als schnellstes Schiff auf der Transatlantik-Route Europa–New York. Es fuhr in vier Tagen über den Atlantik. Das Modell zeigt auch eine Startanlage für ein Flugzeug. „Das flog schon vor der Ankunft des Schiffes nach New York und überbrachte Nachrichten“, sagt Anne-Katrin Endler, Sprecherin des Focke-Museums.

Die Sonderausstellung „Experiment Moderne. Bremen nach 1918“ zeigt ausgehend von der Novemberrevolution 1918 die Zeit der 20er. Auch Einrichtungsgegenstände der „Bremen“ sind zu sehen.

www.focke-museum.de.