Appartements statt Büros: Bremen schafft mehr Platz für Flüchtlinge

Von: Elisabeth Gnuschke

Teilen

Das alte Bürogebäude der Spedition Stute in Walle soll zu einem Übergangswohnheim für Asylbewerber und Flüchtlinge umgebaut werden. Bremen wird den Komplex mit Appartements für 300 Menschen dann für 15 Jahre anmieten. Kosten für den Zeitraum: 20,5 Millionen Euro. © Kuzaj

Mehr als 12.600 Asylbewerber und Flüchtlinge sind bisher in diesem Jahr nach Bremen gekommen. Hinzu kommen etwa 1.000 unbegleitete minderjährige Ausländer. Die Kapazitäten in den Unterkünften sind erschöpft, daher bessert Bremen laufend nach, schafft für viel Geld Platz.

Bremen – Fast 12.600 Asylbewerber und Flüchtlinge sind bis Ende November nach Bremen gekommen, darunter sind mehr als 5.300 Vetriebene aus der Ukraine. Bis Ende des Jahres kommen voraussichtlich mindestens weitere 1 200 Menschen hinzu. Heißt: Bremen braucht mehr Unterkünfte. Daher soll in einem alten Bürogebäude in Walle ein neues Heim mit 300 Plätzen entstehen.

Für 15 Jahre will das Sozialressort das alte Stute-Gebäude anmieten, ein langer Zeitraum. Der Senat hat zugestimmt, der Haushaltsausschuss auch. Inklusive aller Nebenkosten soll die Bruttomiete monatlich 114.000 Euro betragen (380 Euro pro Person). Macht 1,36 Millionen Euro im Jahr, 20,5 Millionen Euro Miete für den gesamten Zeitraum. Eine Menge Geld, aber das Sozialressort ist froh, überhaupt eine geeignete Immobilie gefunden zu haben. Jeden Monat kommen 1.200 neue Flüchtlinge. Platz gibt es derzeit in Erstaufnahme, Notunterkünften des Landes, städtischen Übergangswohnheimen und angemieteten Wohnungen für etwa 8.900 Menschen. Mit Hilfe der Wohnraumvermittlung haben rund 1.600 Menschen aus Asylunterkünften seit Jahresbeginn selbst Wohnungen angemietet. Doch dieser Markt ist heiß umkämpft – von Flüchtlingen, einkommensschwachen Mietern und Wohnungslosen.

Bürohaus wird zu Übergangswohnheim: Aufwendiger Umbau

Zurück nach Walle. Das Speditionsgebäude ist in der Hand einer auswärtigen Immobiliengesellschaft. Die muss das Bürohochhaus aufwendig umbauen. Bremen wünscht Sanitäranlagen und Küchen für jedes Appartement. Beim Brandschutz muss kräftig nachgearbeitet werden. Die Anforderungen seien ganz andere, wenn Menschen in einem Haus übernachteten, sagt Bernd Schneider, Sprecher des Sozialressorts. Der Investitionsaufwand dürfte durchaus in die Millionen gehen.

Neben den voll ausgestatteten Appartements werden auf einer Fläche von rund 5.200 Quadratmetern auf sechs Etagen bis zum September 2023 auch Gemeinschaftsräume entstehen, die für Sprachkurse und zur Kinderbetreuung genutzt werden können. „Wir brauchen Immobilien mit solchen guten Standards, weil wir davon ausgehen müssen, dass Menschen hier über viele Monate, wenn nicht über Jahre leben werden“, sagt Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne). Schon jetzt brauche Bremen 2 000 zusätzliche Plätze in Übergangswohnheimen, bis Mitte des Jahres 2023 könne der Bedarf auf 4 000 wachsen. Wer nicht in einem Übergangswohnheim unterkomme, müsse weiter unter den beengten Bedingungen in Erstaufnahme oder Notunterkunft leben. Im Sinne von Kosten und Integration sei der Umzug in eine selbst angemietete Wohnung vorrangiges Ziel, betont Stahmann. Doch das gebe der Wohnungsmarkt nicht her. 2021 seien in der Stadt lediglich 1.600 Wohnungen fertiggestellt worden. Angesichts von neuen (umstrittenen) Klima-Standards beim Wohnungsbau, die Bremen vorgibt, könnten die Zahlen sogar sinken.

Ukrainer sind die größte Gruppe unter den Flüchtlingen

Woher kommen die Flüchtlinge? Nun, die größte Gruppe bilden Ukrainer mit 5.302 Vertriebenen, darunter auch Ausländer, die in der Ukraine gelebt haben und nicht in ihr Heimatland zurückwollten. Die Kriegsflüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder, treffen in Bremen auf große Hilfsbereitschaft. Viele sind privat untergekommen. Die zweitgrößte Gruppe bilden Asylbewerber aus Syrien und Afghanistan (2 693). Die nächst stärkste Gruppe sind laut Sozialressort 1 664 illegal eingereiste Ausländer aus den Westbalkanstaaten, die eine Duldung anstreben.

Zu den 12.600 Flüchtlingen kommen noch rund 1.000 unbegleitete minderjährige Ausländer (Uma), fast alles Jungen. Bis zu zwei Drittel geben Afghanistan und Syrien als Herkunftsland an, etwa 25 Prozent Marokko und Algerien. Sie müssen rund um die Uhr betreut werden. 15 Unterkünfte (vor allem ehemalige Hotels) hält Bremen für die Jungen vor, hat auch da kräftig aufgestockt, weitere Unterkünfte folgen. Heftige Kritik hat es daran gegeben, dass Bremen das Dreifache an Uma versorgt wie es müsste. Mangels Kapazität werden seit Oktober nun doch Uma in andere Bundesländer geschickt: 50 seit Oktober, vorher vier. 2021 gab die Stadt für Uma rund 37 Millionen Euro aus, das dürfte dieses Jahr einiges mehr werden. Im Erwachsenenbereich liegt der Ansatz bei 66 Millionen Euro. Einen Großteil der Ausgaben erstattet der Bund.

Wohnen im „Roten Dorf“

Seit Mitte des Jahres hat das Sozialressort (zusätzlich zu den Notmaßnahmen in Messehallen, Zelten und Leichtbauhallen) neun Übergangswohnheime mit insgesamt 1 140 Plätzen für Fllüchtlinge angemietet, darunter zuletzt eine Fläche in Osterholz zum Wiederaufbau von Wohnmodulen. Die waren 2019 nach fünfjähriger Standzeit an der Waller Nordstraße für den Bau einer Schule demontiert worden. Das „Rote Dorf“, das seinen Namen den in Atrium-Form gebauten Häusern verdankt sowie der Farbe der Module, wird 160 Menschen eine Unterkunft in Appartements bieten.