Sanierung und Hochwasserschutz

Neues Schleusentor im Industriehafen

+ © Bremenports Staatsrat Jörg Schulz (v. l.) mit den Bremenports-Mitarbeitern Lutz Jankowsky und Henry Behrends. © Bremenports

Bremen - Schweres Gerät an der Oslebshauser Schleuse: In den vergangenen Tagen ist an der Einfahrt zum Bremer Industriehafen das Schleusentor am Außenhaupt ausgetauscht worden. Mit Hilfe eines Schwimmkrans wurde der 36 Meter lange und 16,70 Meter hohe Stahlkoloss in seine neue Position gebracht, nachdem das bisherige Schleusentor ausgebaut und in den Neustädter Hafen auf eine Liegeposition verholt worden war.