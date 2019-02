Bremen von A bis Z: R wie Rucksack

Achten Sie mal darauf: Immer mehr Menschen laufen mit Schrammen, Kratzern und zerzausten Haaren durch die Stadt. Zugegeben, niemand muss immerzu perfekt aussehen, gerade im Nicht-Perfekten liegt ja zuweilen der besondere Charme. Aber – autsch! – darum geht es hier nicht.

Von Thomas Kuzaj. Es geht um – umpf! – kleinere Blessuren, die man davontragen kann, wenn man einem Rucksackträger (oder eine Rucksackträgerin, soviel Zeit muss sein) begegnet. Und die Bremer, die lieben ihre Rucksäcke.

Die wiederum haben es oft in sich. Nein, nicht die Rucksäcke. Die Begegnungen mit ihnen. Denn offenbar ist es so: Wer sich einen Rucksack umschnallt, vergisst genau in dem Augenblick, in dem er das macht, die Last auf dem Rücken. Womöglich liegt darin das Geheimnis, warum den Rucksackträgern alles so leicht erscheint. Aus den – aua! – Augen, aus dem Sinn.

Für Nicht-Rucksackträger aber bringt das schwerwiegende Nachteile mit sich. Wer beispielsweise in Bussen und Bahnen sitzt, wo das Gesetz der Schwerkraft seine unnachahmliche Wirkung besonders deutlich spürbar entfaltet, begegnet den vergessenen Rucksäcken oft auf Augenhöhe. Autsch! Schnell hat man so ein Ding im Gesicht. Die Folgen: verrutschte Brillen und derangierte Frisuren, dazu die eingangs beschriebenen Blessuren an Nase, Stirn und Wange. Urpf!

Die Rucksackträger aber, sie merken von all dem nichts. Und sie können überhaupt nichts dafür, denn sie haben ja schon längst vergessen, dass sie da etwas Großes, Breites, Dickes, etwas bisweilen gar Sperriges auf dem Rücken tragen. Ups. . . autsch! Etwas, das geradewegs in den Lebensbereich anderer Menschen hineinragt, ihnen bisweilen sogar für einen Moment – umpfz – die Luft zum Atmen nimmt. Eine Drehung genügt, und plötzlich – schwups! Urpf! Man müffte den Ruckfackträgern mal dringend… autsch! Aaaaarrrghhh. . .