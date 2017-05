Tödlicher Unfall: Rollstuhlfahrer von Bahn mitgeschleift

Bremen - Ein 85 Jahre alter Rollstuhlfahrer aus Brake ist von einer abfahrenden Nordwestbahn im Bremer Hauptbahnhof mitgeschleift worden. Infolge seiner schweren Verletzungen ist er am Samstag im Krankenhaus verstorben.

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 14.10 Uhr auf Bahnsteig 2. Die Nordwestbahn 83418 fuhr in Richtung Nordenham. Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Bremen ist der Mann aus noch unklarer Ursache an der Tür mit einer Hand eingeklemmt worden oder hat sich festgehalten, berichten die Beamten.

Mit samt seinem Elektrorollstuhl wurde der Senior rund 30 Meter mitgezogen, bis er stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog.

Der Triebfahrzeugführer hatte den Unfall nicht bemerkt und setzte die Fahrt fort. Die Ermittlungen dauern an. Nähere Angaben zur Unfallursache soll es jedoch in den kommenden Tagen nicht geben, erklärt ein Polizeisprecher.

