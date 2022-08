„Rocky Horror Show“ in Bremen: Schrilles Kult-Musical mit schamlosem Tempo

Von: Jörg Esser

Lüsterner Abgrund: In Richard O’Brien’s „Rocky Horror Show“ landen die unbedarften Janet und Brad bei „Frank’n’Furter“. © Jochen Quast

Musical-Spaß im Bremer Metropol-Theater: Die „Rocky Horror Show“ ist gleich für mehrere Tage zu sehen.

Bremen – „Let’s do the Time Warp again!“ Es ist wieder Zeit für die größte Party und den unartigsten Spaß der Musical-Geschichte. Richard O’Brien’s „Rocky Horror Show“ kommt von Dienstag, 9. August, bis Sonntag, 14. August, ins Bremer Metropol-Theater. Und die Musical-Macher kündigen „schamloses Tempo, unerhörten Glamour und jede Menge Sexappeal“ an. Die Rocky-Fans werden auch in der nüchternen Hansestadt das Kult-Musical euphorisch und enthusiastisch in Strapsen und Stilettos zelebrieren.

Der Inhalt der „Rocky Horror Show“ ist hinreichend bekannt. Das junge Paar Janet Weiss (gespielt von Claire Keenan) und Brad Majors (Sev Kesohgerian) macht sich auf die Reise, um einen alten Lehrer zu besuchen. In nächtlichem Sturm bleibt es auf einer Landstraße liegen, sucht Schutz in einem geheimnisvollen Schloss, dem einzigen Gebäude in einer einsamen Gegend. Brad und Janet wird Einlass gewährt.

„Rocky Horror Show“ in Bremen: Sky du Mont als Erzähler

Doch in der düsteren Festung feiert der „Master“ des Hauses, der diabolische Außerirdische besagter „Frank’n’Furter“ (Oliver Savile), in dieser Nacht eine seiner „Affären“. „Und ehe Janet und Brad wissen, wie ihnen geschieht, tut sich vor ihnen ein lüsterner Abgrund auf, der das unschuldige Paar in einer verdorbenen Galaxie hinunterzieht“, heißt es im Plot. Anders ausgerückt: Mit unübertroffener Exzentrik und Hits wie „The Time Warp“, „Sweet Transvestite“ und vielen mehr nimmt die schrille Story ihren Lauf. „Es darf gebuht, mit Lichtern geschwenkt und Wasser gespritzt werden, was das Zeug hält!“

Sky du Mont gibt den Erzähler in der Rocky Horror Show. © Jens Hauer

Als Erzähler der schrägen Show ist in Bremen der Schauspieler Sky du Mont dabei. Der Job des 75-jährigen Gentleman ist es, die lautstarken Kommentare des Publikums möglichst charmant und virtuos zu parieren.

„Rocky Horror ist ein Kult, der sich immer wieder neu befruchtet“, sagt Kreativ-Direktor Martin Flohr. Und Regisseur Sam Buntrock geht davon aus, dass die Musical-Show gerade jetzt eine „unglaubliche Kraft“ entfalten werde: „Es geht endlich wieder um Gemeinschaft, ums Zusammenkommen, nachdem das so lange nicht möglich war.“ Schließlich ist das Rocky-Horror-Gastspiel zweimal pandemiebedingt verschoben worden. Dreimal ist halt Bremer Recht!

Das Gastspiel feiert am Dienstag, 9. August, um 19.30 Uhr Premiere. Die weiteren Vorstellungen beginnen von Mittwoch, 10. August, bis Freitag, 12. August, jeweils um 19.30 Uhr, am Sonnabend, 13. August, um 15 und 19.30 Uhr und am Sonntag, 14. August, um 14 und 18 Uhr. Rest-Tickets zu Preisen von etwa 30 bis 80 Euro gibt es online auf der Homepage des Metropol-Theaters und über Nordwest-Ticket (Telefon: 0421 /36 36 36). Bereits für eine der ausgefallenen Gastspiele gekaufte Eintrittskarten behalten Ihre Gültigkeit für den jeweiligen Wochentag und die jeweilige Uhrzeit, heißt es.