Robin Beck und Nik Kershaw verzaubern ihre etwas älteren Fans im „Modernes“

Bremen - Von Martin Kowalewski. Es ist heiß im „Modernes“ in der Neustadt. Das hält aber echte Fans nicht ab. Während Pophymnen der 80er Jahre vom Band kommen und die zugehörigen Videos an der Wand laufen, versammeln sich 500 Besucher, die zum großen Teil in den 80ern Jugendliche waren. Sie erleben am Mittwochabend ein Doppelkonzert: die Auftritte der Rocksängerin Robin Beck und der Pop-Ikone Nik Kershaw.

Robin Beck wirkt ziemlich cool. Sie ist komplett in Schwarz gekleidet und trägt eine Sonnenbrille. Aufgrund der Hitze greift sie zu einem Fächer, mit dem sie sich gekonnt in Szene setzt. Die Rockerin kann also auch auf feine Dame.

Die inzwischen 63 Jahre alte Sängerin ist ein Energiebündel, bewegt sich viel auf der Bühne, hebt den Mikrofonständer und zeigt viel Körpereinsatz. Mal gleiten ihre Hände langsam die dunkle Hose hinab, mal stößt sie diese offensiv nach vorn. Beim 89er-Hit „Save up all your tears“ legt sie die Hand auch mal pathetisch ans Herz. Ihre Stimme ist immer noch kraftvoll und impulsiv, so wie man sie von früher kennt.

Die Amerikanerin ist eine Rockröhre mit jugendlichem Charme geblieben. „Die Nacht ist noch so jung, wie ich sein sollte“, sagt sie nach einigen Songs. „Aber Alter ist ja nur eine Zahl.“ Viel und amüsiert spricht und schäkert Robin Beck mit ihrem Publikum. Als sich eine Frau hinter der Absperrung mit den Händen Luft zu fächert, ruft sie: „Bringt der Frau doch mal ein paar Eiswürfel.“

Sie zeigt eine Rockshow in bester Tradition. Lange Gitarrensoli in jedem Song. Natürlich spielt sie viel von ihrem 89er-Erfolgsalbum „Trouble or Nothin’“. Die zweite Nummer des Abends „Don‘t lose any sleep“ ist eine wunderbare Mischung aus harten, etwas angerauten Klängen und viel sentimentalem Gefühl. Bei „Hide your heart“ singen die Zuschauer mit und honorieren ein extralanges Gitarrensolo mit einem Spontanapplaus.

+ Robin Beck, in Schwarz gekleidet und mit Sonnenbrille, ist mit 63 noch immer ein Energiebündel. © Kowalewski

Nik Kershaw (60) breitet die Arme aus, als er auf die Bühne kommt. Um seinen Hals hängt eine E-Gitarre. Die Styling-Frisur von früher ist einem Kurzhaarschnitt gewichen. Aus dem Pop-Künstler der 80er ist ein Stück weit ein Rocker geworden. Aber die helle und zarte Stimme ist noch so ziemlich die alte. Dennoch überraschen die jüngeren Songs, wie etwa das ein wenig lateinamerikanisch angehauchte „Can’t get arrested“.

Kershaw steht recht ruhig auf der Bühne, fast wie ein nachdenklicher, dann aber doch rockender Barde. Nicht nur hier zeigt er, dass er es versteht, lange und mitreißende Gitarrensoli zu spielen. Die Blicke sind gebannt auf ihn gerichtet. Der Altmeister wird zu weiten Teilen still und fast andächtig genossen. Aber zwischen den Songs bricht frenetischer Applaus durch.

An anderer Stelle sind die 80er wieder voll da. Der Schlagzeuger spielt ein bekanntes Trommel-Motiv. Sofort wissen die Fans, was Sache ist. „The Riddle“ beginnt. Das setzt die Leute in Bewegung. Alles klingt wie früher, poppig, aber auch lyrisch und einfach schön. Genauso: „Wouldn’t it be good“ und „I won’t let the sun go down on me“, letzteres leitet Kershaw mit einem knackigen Gitarren-Solo ein. Das selbstironische „Wide Boy“ über einen Jungen, der über Nacht zum Star und reich wird, erklingt etwas härter als in der ursprünglichen Version und geht gut in die Beine. Poppig am Anfang und dann härter und geradezu kantig im Refrain erklingt „Bogart“, der Hilferuf eines verschmähten Geliebten vor einem Abbild von Humphrey Bogart.