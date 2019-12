RKK-Dialysezentrum feiert 50 Jahre - Sulingerin ist seit 40 Jahren mit dabei

Bremen – 50 Jahre ist es her, dass am Rot-Kreuz-Krankenhaus (RKK) in der Bremer Neustadt eine der ersten Dialyse-Einrichtungen Norddeutschlands eröffnet wurde. Chefarzt war damals Prof. Dr. Jürgen Gayer. Aufgabe der Dialyse ist es, das Blut von Abfallprodukten zu befreien und zu entgiften – eigentlich Arbeit der menschlichen Niere.

Doch die kann ihre Arbeit nicht immer erledigen. So wie bei Brigitte H. aus Sulingen. Die heute 69-Jährige kommt seit 40 Jahren dreimal wöchentlich ins RKK zur Blutwäsche. Damit ist sie ein ganz seltener Fall, denn nur sehr wenige Menschen in Deutschland leben eine derart lange Zeit an der Dialysemaschine.

„Wenn die Nieren ihre Aufgaben nicht mehr erledigen können, ist die Blutwäsche unumgänglich“, erklärt Prof. Dr. Stefan Herget-Rosenthal. Er ist seit 2008 Chefarzt der Medizinischen Klinik und Ärztlicher Geschäftsführer am RKK. Vor ihm, ab 1988, war Prof. Hartmut Zschiedrich Chefarzt der Abteilung für Nieren-und Hochdruckkrankheiten.

Hämodialyse am RKK Bremen - drei Blutwäschen die Woche

Beim meistverwendeten Dialyseverfahren, der Hämodialyse, wird das Blut dreimal in der Woche für vier bis fünf Stunden gefiltert. „Heute gibt es verschiedene hochmoderne Nierenersatztherapien, mit denen Patienten umfassend behandelt werden können. Das war nicht immer so“, betont der Nierenspezialist Herget-Rosenthal. „Vor wenigen Jahrzehnten bestimmten in Deutschland noch besondere Ethik-Komitees darüber, wer einen Platz an einer der lebensrettenden, seltenen Dialysemaschinen im Land bekam. Jüngere Patienten oder Eltern mit kleinen Kindern hatten meist bessere Chancen als Senioren.“

Noch vor 60 Jahren dachte niemand daran, Patienten mit chronischer Nierenschwäche jahrelang mittels Blutwäsche zu behandeln, so der Mediziner. Es wurden lediglich Patienten mit vorübergehendem Ausfall der Nierenleistung einige wenige Male dialysiert. Damals war die Blutwäsche nicht so verträglich wie heute und dauerte teilweise mehr als doppelt so lange.

RKK Bremen: Mehr als 7.000 Dialysen jährlich

„Patienten kämpften mit Übelkeit und Muskelkrämpfen, während sie zehn bis zwölf Stunden an das Gerät angeschlossen waren“, sagt Anja Segerdiek, Pflegerische Leitung des Dialysezentrums. Im RKK werden den Angaben zufolge mehr als 7.000 Dialysen jährlich (bundesweit etwa 100.000) durchgeführt.

Seit 1969 hat sich einiges getan. 2016 öffnete das neue Dialyse-Zentrum mit zwölf Betten für teilstationäre und vier Betten im Bereich für stationäre Dialysepatienten – in direkter Anbindung an die Intensivstation. Die Räume sind hell, die Betten mit Flachbildfernsehern ausgestattet.

Brigitte H. aus Sulingen seit 1979 auf Dialyse angewiesen

Eine der Patienten ist Brigitte H.. Krämpfe, Erbrechen, Blutdruckabfälle – einige Begleiterscheinungen prägten auch ihre ersten Jahre der Blutwäsche. „Der Umstieg von Acetat- auf Bicarbonat-Dialysen brachte mir damals große Erleichterung“, sagt die 69-jährige Sulingerin, die nicht so gern im Blickpunkt der Medien stehen möchte. Brigitte H. war 13 Jahre alt, als sie an einer Nierenentzündung (Nephritis) erkrankte. Die Krankheit heilte nicht. „Bei zwei bis drei Prozent der Patienten wird die Krankheit chronisch – da kann man nichts manchen“, weiß sie.

Bis 1979 führte Brigitte H. sie ein relativ normales Leben. „Ich hatte meist keine Schmerzen. Einmal habe ich aber ein ganzes Jahr in der Schule gefehlt. Und dann durfte ich einfach eine Klasse überspringen, das habe ich gut hingekriegt“, erzählt sie lächelnd.

Sulingerin „feiert“ seltenes Jubiläum am RKK Bremen

Die junge Frau schloss die Handelsschule ab, arbeitete in der Buchhaltung einer Sulinger Firma, heiratete. „Aber natürlich wurden meine Nierenwerte in der ganzen Zeit immer schlechter. Ich war oft erschöpft, hatte Kopfschmerzen und einen zu hohen Blutdruck“, erinnert sie sich. Am 19. Dezember 1979 ging plötzlich nichts mehr. Sie kam ins RKK, musste an die Dialysemaschine. Seitdem kommt die Sulingerin dreimal in der Woche für fünf Stunden (seit 2019 sind es vier Stunden) ins Dialysezentrum des RKK.

Dialysepfleger Christian Kecht hat es ausgerechnet: Addiert man die gesamten Stunden, die die Seniorin in ihrem Leben bislang an einer Dialysemaschine angeschlossen war, kommt man auf drei ganze Jahre und vier Monate – am Stück. Rechnerisch hat sie zwölfmal die Erde umrundet, fasst man die Kilometer zu den Dialyseterminen von Sulingen nach Bremen und zurück zusammen.

Brigitte H. weiß, dass ihr „Jubiläum“ ein seltenes ist. Einmal, mit 39 Jahren, hat sie das große Abenteuer einer Nierentransplantation gewagt. Die Niere wollte in ihrem Körper nicht arbeiten, ihr Leben war über Wochen bedroht. Daher hat sie sich gegen einen neuen Versuch entschieden. gn

RKK Bremen engagiert sich in Forschung

Das RKK engagiert sich auch in der Forschung: Um das weltweite Wissensloch der häufigen, plötzlichen Verschlechterung der Nierenleistung hochbetagter Patienten zu stopfen, startete die Medizinische Klinik 2018 eine Studie, gefördert durch die Dr.-Werner-Jackstädt-Stiftung.