Reservisten helfen dem Volksbund bei der Pflege von Kriegsgräbern auf dem Osterholzer Friedhof

Bremen - Von Martin Kowalewski. Echte Nachbarschaftshilfe: 15 Reservisten sind am Mittwoch früh aufgestanden und freiwillig aus verschiedenen Regionen Niedersachsens angereist, um dem Bremer Landesverband des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge bei Pflegearbeiten an Kriegsgräbern auf dem Friedhof Osterholz zu helfen. Unterstützt werden sie durch ein Ehepaar aus Bremen. Auch Isa Nolle (61), Landesvorsitzende in Bremen, packt mit an.

Eine kurze Pause, Nolle trommelt die Ehrenamtlichen zusammen und erzählt vom Osterholzer Friedhof, auf dem mehrere große Kriegsgräber weit verteilt liegen. Sie berichtet über das Gelände NN nahe dem Westeingang, das heute auf Vordermann gebracht wird. Hier haben 2 136 Menschen, Angehörige verschiedener Nationen, ihre letzte Ruhestätte gefunden: Zwangsarbeiter, Dienstverpflichtete, Kriegsgefangene und auch Zivilisten. Viele sind sehr jung gestorben. Die meisten liegen unter Namenstafeln, 780 in einem anonymen Massengrab.

Über die wenigsten ist etwas bekannt. Nolle zeigt auf den Namen Janina Juszczak, eine polnische Zwangsarbeiterin, die in einem Lager in Hastedt lebte. „Die Zwangsarbeiterinnen durften nicht in die Luftschutzbunker. Sie gruben sich selber Erdlöcher“, erzählt Nolle. In so einem starb die Zwangsarbeiterin bei einem Bombenangriff. Jusczak, 1912 geboren, sei schwanger aus Polen verschleppt worden und habe ihre Tochter Christine 1944 im Lager bekommen. Die Gruppe geht einige Meter weiter. Auf einem Grabstein steht Christines Name. Sie starb am 15. Oktober 1944 in einer Krankenanstalt, drei Tage nach ihrer Mutter.

+ Das Moos der vergangenen Jahre kommt weg. Hans-Georg Blonn aus Celle reinigt die Buchstaben einer Grabplatte auf dem Osterholzer Friedhof. © Kowalewski

Nolle berichtet von Briefen, die vom Volksbund in den 60ern hinter den Eisernen Vorhang nach Russland geschickt wurden. „Oft war es das erste Mal, dass die Hinterbliebenen wieder etwas zum Verbleib ihrer Angehörigen hörten“, sagt Nolle. „Wir haben ihnen angeboten, eine Sterbeurkunde und ein Foto vom Grab zu schicken. Der Tenor aller Briefe, die wir von Angehörigen bekommen haben, war tiefe Dankbarkeit.“ Zwei Ehrenamtliche suchen die Grabsteine zu den wenigen vorliegenden Biographien und legen die Papiere vor die Grabsteine.

Im vergangenen Jahr haben Jugendliche, Teilnehmer des internationalen Workcamps der Bremer Volksbundes, am Feld NN die Arbeit begonnen, nun setzen die Reservisten sie fort. Einige tragen Bundeswehr-Kleidung für die Arbeit an den Gräbern. Fast alle sind im Rentenalter und haben darum an einem Wochentag Zeit. Einhard Schmidt (69) aus Hermannsburg kniet vor einer Grabplatte und reinigt die Buchstaben von Moos. Insgesamt sei die Grabanlage aber in einem guten Zustand, so Schmidt. „Wenn wir hier fertig, sind die Steine auch wieder für ein paar Jahre in Ordnung. Ich mache das gerne“, sagt er.

Um Schmidt herum arbeiten weitere Männer an Grabsteinen. „Ich mache das hier, weil ich finde, jeder Mensch muss ein würdiges Grab haben. Die Angehörigen brauchen einen Platz zum Trauern“, betont Hans-Georg Blonn (71) aus Celle. Er ist zum ersten Mal auf dem Osterholzer Friedhof. „Ich finde, das ist eine würdige Grabstelle. Der Friedhof liegt etwas versteckt, aber das haben sie ja oft so an sich. Er hat schon eine gewisse Ausstrahlung.“ Ute (63) aus Vegesack wurde von ihrem Mann gefragt, ob sie mithelfen möchte. „Es ist das erste Mal, dass ich bei der Grabpflege helfe. Aber es ist eine Arbeit, die wichtig ist, damit die Erinnerung an die Toten bestehenbleibt“, sagt sie.