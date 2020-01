Reizgas löst Großeinsatz der Bremer Polizei aus

Durch Reizgas sind mehrere Menschen in Bremen verletzt worden.

Reizgas in einem Treppenhaus hat in Bremen einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Fünf Menschen sind durch das Gas verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Bremen – Reizgas in einem Treppenhaus eines Mehrparteienhauses hat am Mittwochabend in Bremen-Findorff einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst.

Wie ein Polizeisprecher sagte, erlitten sechs Menschen, darunter fünf Kinder, leichte Verletzungen. Ein Unbekannter hatte das Reizgas im Flur eines Hauses an der Findorffstraße in Bremen versprüht, so der Polizeisprecher weiter.

Reizgas in Bremen: Polizei sucht Zeugen

Eine Frau und drei Kinder wurden vorsorglich zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser gebracht. Während des Einsatzes war die Findorffstraße zwischen Admiralstraße und Sommerstraße gesperrt.

Die Polizei Bremen ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421/362-3888 entgegen.

vr