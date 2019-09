Bremen von A bis Z: R wie Rechtschreibung

Der „Friesur Salon“ liegt in ganz in der Nähe der „Probstei St. Johann“. Ehrlich!

Sprache verändert sich Tag für Tag, Sprache hat ihre regionalen Feinheiten. Die Bremer etwa lieben ihre bremische Ausdrucksweise, gehen aber auch mit der Zeit.

Früher zum Beispiel hat es ungefähr so geheißen: „Oh, Sie haben sich prächtige neue Dauerwellenlocken ondulieren lassen! Eine Frisur, die Ihnen ganz ausgezeichnet steht (gesprochen mit scharfem „st“, d. Red.) und Ihren Typ aufs Vorteilhafteste unterstreicht. Darf man fragen, welchem Coiffeur Sie Ihr Vertrauen schenken?“ Heute wird die gleiche Botschaft deutlich kürzer formuliert, die Menschen haben ja auch nicht mehr so viel Zeit: „He, haste ‘ne neue Frise?“ Und vielleicht noch: „Welcher Frisendoktor hat Dir das denn gemacht?“

Frisur hin, Frise her – mitten in Bremen ist jetzt eine Mischform aufgetaucht, die „Friesur“. Heißt das so, wenn der Frisendoktor ein Friese ist? Wir wissen es nicht, wir wissen nur: Manchmal zeigt sich die unablässige Veränderung der Sprache nicht nur im gesprochenen, sondern auch im geschriebenen Wort. Besonders augenfällig wird dies auf Werbe- und Hinweisschildern. Wir wollen hier jetzt nicht vom inflationären Apostroph-Gebrauch sprechen, nein, hier geht es um kreative Neuschöpfungen. Wie eben beim „Friesur Salon“ an der Balgebrückstraße in der Bremer Innenstadt – deutlich zu erkennen in weißer Schrift auf rotem Grund.

+ Der „Friesur Salon“ liegt in ganz in der Nähe der „Probstei St. Johann“. Ehrlich! © Kuzaj

Nur wenige Schritte vom „Friesur Salon“ entfernt – im Schnoor – liegt die Propsteikirche St. Johann. Mit „p“ in der Mitte (Propstei, nicht St. Johann). Eine offizielle Hinweistafel weist den Weg – allerdings nur „Probstei St. Johann“. Mit „b“ in der Mitte. Da stehen einem dann doch ein bisschen die Haare zu Berge. Und die schöne neue Frise oder Friesur, sie ist ruiniert.