Razzia im Bremer Westen: Polizei hebt Drogenbunker aus

Die Polizei Bremen ist mit einer Razzia gegen den Drogenhandel vorgegangen. Bei der Polizei-Aktion ist ein Drogendealer festgenommen worden.

Bremen - Razzia im Westen von Bremen: Uniformierte und zivile Einsatzkräfte der Polizei haben am Donnerstagnachmittag und -abend diverse Personen und Fahrzeuge im Umfeld der Gröpelinger Heerstraße kontrolliert.

„Die Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung der Einbruchs- und Straßenkriminalität führte unter anderem zu der Festnahme eines Rauschgifthändlers“, sagte ein Sprecher der Polizei Bremen.

Razzia in Bremen: Polizei fasst Drogendealer

Der 22-jährige Dealer war zunächst zu Fuß geflüchtet. Einsatzkräfte entdeckten ihn dann in einem Gebüsch an der Lindenhofstraße in Bremen. Er hatte Kokain und zwei offenbar gestohlene Mobiltelefone bei sich. „Zudem lag ein Haftbefehl vor, die Handschellen klickten“, so der Sprecher.

Auch die Diensthunde „Kasper“ und „Forrest“ der Polizei Bremen waren fleißig und erfolgreich. Sie erschnüffelten zwei Drogenbunker und schlugen bei einer Fahrzeugkontrolle an. „Ein Insasse hatte mehrere Verkaufseinheiten Kokain im Mund und hohe Bargeldsummen bei sich“, sagte der Polizeisprecher.

In den vergangenen Monaten ist die Polizei Bremen regelmäßig gegen den Drogenhandel in der Hansestadt vorgegangen. Dabei sind mehrere Dealer festgenommen und Drogenverstecke ausgehoben worden.