Überfall in Mahndorf: Ladenbesitzer schlägt Räuber in die Flucht

Polizei Bremen sucht Zeugen

Drei bisher unbekannte Täter haben am Mittwochabend einen Supermarkt in Bremen überfallen. Die Mitarbeiter wehrten sich nach Angaben der Polizei massiv, so dass das Trio letztlich ohne Beute flüchtete.