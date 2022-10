Bremen: Ratskellermeister Janus folgt auf Ratskellermeister Krötz

Von: Thomas Kuzaj

Teilen

Bacchus, der römische Gott der Ekstase und des Weins, schwebt über den beiden Bremer Ratskellermeistern. Links Frederik Janus, seit wenigen Tagen im Amt; rechts Karl-Josef Krötz, seit 33 Jahren im Amt. Krötz wechselt Ende des Jahres in den Ruhestand. © Kuzaj

Bremen – Zwei Ratskellermeister hat Bremen in diesen Tagen. Das ist eine Ausnahme, denn schließlich gilt es, einen Übergang zu gestalten: Karl-Josef Krötz (65), seit 1989 als 19. Ratskellermeister im Amt, geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Sein Nachfolger hat vor wenigen Tagen angefangen: Frederik Janus (35), der 20. Bremer Ratskellermeister. Drei Monate haben die beiden nun Zeit für den Übergang.

Janus war zwei Jahre alt, als Krötz sein Amt übernahm. Eine Generation liegt zwischen den beiden, eines aber eint sie, und das ist die Liebe zum Wein. Sie verbindet Krötz, den Moselaner, mit Janus, der 2013 mit seiner Frau ein Weingut in der Pfalz gründete. . . aber kein Pfälzer ist, sondern ein gebürtiger Bremer.

Allerdings einer mit mehr Wein als Weserwasser im Blut. „Ich bin in Bremen aufgewachsen und habe hier Abitur gemacht“, erzählt er beim Gespräch im Bacchuskeller des Ratskellers. Schon zu Schulzeiten interessierte er sich für Wein. Da durfte er ihn noch gar nicht trinken. „Auf die Frage, was ich mir zum 13. Geburtstag wünsche, war meine Antwort: zwei Reben und eine Flasche Wein.“ Als Anlageobjekt zum Einlagern. Die Reben stehen noch heute in Bremen; die Eltern hatten das ungewöhnliche Hobby ihres Sohns geduldet. Und so kam es, wie es kommen musste: Schülerpraktikum bei einem Winzer, nach dem Abi Winzerlehre, dann Önologiestudium in Geisenheim, der deutschen Top-Adresse für so etwas.

Der Neue beeindruckt beim Test: „Ich bin Weinenthusiast“

Ein Studium der Önologie, der Weinkunde und des Weinbaus: das zählte bei der Stellenbesetzung zu den Anforderungen, so Hans Peter Schneider, Chef der Messe- und Großmarktgesellschaft „M3B“, unter deren Dach auch der Ratskeller-Weinhandel zu finden ist. Die studierten Bewerber wurden zum Test nach Bremen gebeten. Janus machte unter anderem Eindruck, weil er einen fehlerhaften Wein herausfand und den Fehler exakt benennen konnte. Und bei einer Rotwein-Cuvée schmeckte er gleich die Machart heraus. Beste Voraussetzungen also für ein Amt, das Weinkompetenz und Sortimentsauswahl mit der Repräsentationsfunktion als „Genussbotschafter“ verbindet, wie Felix Böhme es nennt, der bei „M3B“ für den Ratskeller zuständig ist. Vom Weingut in der Pfalz hat Janus sich verabschiedet, um mit seiner Frau und den zwei Kindern nach Bremen zurückzukehren. „Es gibt kein Rückfahrticket“, sagt er.

Ratskellermeister Karl-Josef Krötz 2014, als er genau 25 Jahre im Amt war und Jubiläum feierte. © dpa/Wagner

Das Ratskellersortiment vereint mehr als 1.200 deutsche Weine. Welcher kommt dazu, welcher nicht? Diese Frage muss Janus fortan beantworten, jedes Jahr aufs Neue. „Das Sortiment deutscher Weine im Bremer Ratskeller ist einzigartig. Dieses kreativ gestalten zu können, mit 600 Jahren Tradition und zugleich einem klaren Blick in die Zukunft, das klingt nach Herausforderung und großer Freude. Das ist genau mein Geschmack“, sagte Janus jüngst im Interview mit unserer Zeitung. Und auch im Bacchuskeller klingt genau dies nun wieder an: „Ich bin Weinenthusiast.“ Allein die Schatzkammer mit ihrer „ungeheuren Jahrgangstiefe“: „Da beginnen meine Augen zu leuchten.“ Sein Ziel sei es, mit dem Sortiment unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen, so Janus. „Ich strebe hier keine laute Revolution an.“

Bio-Weinbau wird größeres Thema im Bremer Ratskeller

Akzente wird er dennoch setzen wollen, das ist Teil seiner Aufgabe. Ein „modernes Sortiment“ schwebt ihm vor, das auch ein jüngeres Publikum anspricht. Ganz klar, welches Thema dann dazugehört: „Bio-Weinbau.“

Auch Krötz hatte Veränderungen eingeführt, nachdem er sein Amt 1989 übernommen hatte. So lenkte er den Fokus verstärkt auf trockene Weine – und das noch zu einer Zeit, als deutscher Wein nicht überall den besten Ruf genoss; als eine junge deutsche Winzergeneration gerade erst damit begann, wieder mehr auf Qualität zu setzen. Krötz hat diesen Weg kontinuierlich unterstützt und begleitet und das Amt des Ratskellermeisters auch auf diese Weise geprägt. Jetzt, so sagt er, freut er sich darauf, mehr Zeit für die Familie zu haben. Und wünscht Frederik Janus alles Gute. Krötz: „Ich glaube, der rockt das.“