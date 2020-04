Räuber überfällt 83-Jährigen Zuhause und droht ihm mit dem Tod

Polizei sucht Zeugen

+ © picture alliance / dpa Ein Bremer Senior wurde Opfer eines Einbruchs. © picture alliance / dpa

Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend in Bremen einen Senioren in seinem Haus ausgeraubt. Der Räuber erbeutete Schmuck und Bargeld und flüchtete anschließend.