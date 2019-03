Bewaffnete Motorrad-Räuber packen Frau und rauben sie aus

Ein noch unbekannter Motorradfahrer und sein Beifahrer haben am Montagvormittag eine Bremerin in Oberneuland ausgeraubt. Das Duo ist mit hochwertigem Schmuck und Bargeld entkommen. Die junge Frau blieb unverletzt.

Bremen - Die 28-Jährige hatte gegen 10.55 Uhr gerade ihr Auto an der Oberneulander Landstraße geparkt, als neben ihr ein Motorrad mit zwei Männern anhielt. Wie die Polizei Bremen mitteilt, bedrohte der Fahrer die Frau plötzlich mit einem Messer, während sein Komplize abstieg und sie an den Armen packte. Anschließend riss er ihr zwei diamantbesetzte Goldringe und eine silberne Rolex-Armbanduhr von der Hand. Bevor die Täter mit dem Motorrad stadtauswärts flüchteten, nahmen sie noch mehrere Geldscheine aus der Geldbörse der Frau an sich.

Die beiden Räuber können laut der Beamten nur sehr vage beschrieben werden. Sie waren mit schwarzen Motorradsachen bekleidet, trugen Handschuhe und schwarze Motorradhelme.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Oberneulander Landstraße gemacht? Hinweise zur Tat, beziehungsweise den Tätern nimmt die Polizei unter 0421-362-3888 entgegen.

Die Polizei warnt vor Ankäufen von Schmuck und Uhren unbekannter Herkunft zu sogenannten Schnäppchenpreisen.

Rubriklistenbild: © dpa