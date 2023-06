Prozess in Bremen um Totschlag: Eine lange Liste von Verurteilungen

Von: Ralf Sussek

Der Angeklagte (links) im Prozess wegen Totschlags mit seinem Verteidiger Alexander Ukat. © Sussek

Fortsetzung am Bremer Landgericht im Prozess um Totschlag. Der Angeklagte (33) ist bereits mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten.

Bremen – Es scheint, als sei sein Geständnis auch für den Angeklagten so etwas wie eine Befreiung. An den ersten Verhandlungstagen vor dem Bremer Landgericht machte sich der 33-Jährige klein, lehnte sich nach vorn, den Kopf auf die Anklagebank, so dass sein Gesicht nicht zu sehen war. Nachdem er eingeräumt hatte, Tamara T. getötet zu haben, spricht er am Mittwoch mit seinem Anwalt und dem Vorsitzenden, schaut ihm dabei offen ins Gesicht.

Enrico N. ist wegen Totschlags angeklagt; er soll am 27. August 2022 in seiner Wohnung Tamara T. (45) nach einvernehmlichem Geschlechtsverkehr mit einem Stoffgürtel um den Hals erdrosselt haben. Danach, so die Anklage, platzierte er die nackte Leiche mit dem Kopf voran in einem leeren Farbeimer, machte ein Foto davon und verschickte es an Bekannte. Die Leiche legte er später, in zwei Plastiksäcke verpackt, am Geeste-Ufer ab.

Wie die Sache ablief, daran könne er sich nicht genau erinnern, hatte er bei seinem Geständnis durch seinen Verteidiger verlesen lassen – wegen seines Alkoholproblems, das ihn schon seit seiner Jugendzeit begleitet. Das zeigt sich auch, als der Vorsitzende die Liste seiner Verurteilungen verliest.

Prozess um Totschlag vor dem Landgericht Bremen: Angeklagter saß mehrere Jahre im Gefängnis

Die meisten Taten beging Enrico N. alkoholisiert, bei der jüngsten Tat in Bremerhaven hatte er fast 2,5 Promille. Dort leistete er bei einer Festnahme Widerstand, nachdem er vorher andere Menschen beleidigt, „Sieg Heil“ gerufen und den Hitlergruß gezeigt hatte. Und das nicht zum ersten Mal, auch in seiner Heimat Hoyerswerda gab es diese Vorkommnisse; mehrfach wurde Enrico N. deswegen und wegen anderer Taten verurteilt, seine Bewährung schließlich nach dem Abbruch einer Therapie und dem Diebstahl einer Tafel Schokolade widerrufen. Die Reststrafe verbüßte er komplett. So verbrachte er in dieser Zeit mehrere Jahre im Gefängnis, wegen kleinerer Delikte wie Sachbeschädigung und Nötigung ebenso wie wegen gefährlicher Körperverletzung, Computerbetrugs und Trunkenheit im Verkehr. Noch immer sind zwei Urteile des Amtsgerichts Hoyerswerda und des Amtsgerichts Bremerhaven nicht verbüßt. „Für die Gesamtstrafenbildung ist Hoyerswerda zuständig“, sagt der Vorsitzende Jürgen Seifert beiläufig und beendet damit die Verlesung des Bundeszentralregisterauszugs.

Zuvor berichtete ein Polizeibeamter von der Überstellung des damals Tatverdächtigen von Cuxhaven nach Bremerhaven. Enrico N. war von Helgoland, wo er auf Montage arbeitete, nach Cuxhaven gebracht worden. Beim weiteren Transport erklärte er, dass er schon eher mit der Polizei gerechnet habe, sagt der Beamte. „Ich will ja auch was loswerden, will etwas dazu sagen“, gibt der 52-jährige Polizist die damalige Äußerung des Angeklagten wieder. Und dann sagte der Tatverdächtige noch etwas, das sein Geständnis im späteren Prozess bekräftigt: Er habe schon daran gedacht, sich auf Helgoland von einem Felsen zu stürzen.