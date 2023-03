Bremer Prozess um tote Ekaterina: Sachverständiger sieht narzisstisches Verhalten beim Angeklagten

Von: Ralf Sussek

Der Angeklagte mit seinem Verteidiger Dr. Helmut Pollähne (links). © Sussek

Fortsetzung im Prozess um den gewaltsamen Tod von Ekaterina in Bremerhaven: Ein Sachverständiger sieht eine narzisstische Persönlichkeitsstörung beim Angeklagten.

Bremen – „Sie haben nicht zusammengepasst.“ Das ist die kurze Antwort des psychiatrischen Sachverständigen auf die Frage des Angeklagten, welcher Konflikt in seiner Beziehung zum Opfer Anlass für die Tat gewesen sein könnte.

Walter B. hat mit seinen Verteidigern im Laufe des Prozesses das Bild des fürsorglichen, sich um alles kümmernden Ehemannes und Vaters gezeichnet. Er nennt das am Montag noch Fürsorge, der Gutachter sieht das wegen Auffälligkeiten im sozialen Verhalten des Angeklagten anders und attestiert dem gebürtigen Kasachen eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.

Walter B. (47) ist vor dem Landgericht Bremen angeklagt, seine damals 32 Jahre alte Frau Ekaterina Anfang Februar des vergangenen Jahres im gemeinsamen Haus in Bremerhaven getötet und die zerlegte Leiche in einen großen Reisekoffer verpackt zu haben. Der Koffer wurde knapp vier Wochen später in der Nähe des „Sail-City“-Hotels angetrieben.

Als Motiv wird die Befürchtung des Mannes angegeben, Ekaterina werde sich trennen und mit der gemeinsamen Tochter nach St. Petersburg ziehen. Trotz des Geständnisses der Mutter, nicht ihr Sohn, sondern sie habe ihre Schwiegertochter getötet und die Leiche zerteilt, ist der Angeklagte weiter in Untersuchungshaft. Das Gericht scheint von dessen Unschuld nicht überzeugt zu sein.

„Er sei froh, dass ich komme, ich sei der Einzige, der ihn verstehe“, diese Erwartung habe Walter B. ihm vor dem Gespräch in der JVA offenbart, sagt der Gutachter. Der ursprüngliche Verdacht auf eine narzisstische Persönlichkeitsstörung verfestigte sich im Laufe des Gesprächs und des Prozesses. „Die Diagnose halte ich aufrecht“, sagte der Sachverständige am Ende des Verhandlungstages zum Angeklagten, nachdem dieser mit langen Ausführungen die Beurteilung des Mediziners in Zweifel zog. Eine verminderte Schuldfähigkeit oder gar deren Ausschluss sieht der Sachverständige nicht. Walter B. muss daher im Falle der Verurteilung wegen Mordes mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe rechnen.

Ein Psychologe habe die Gesprächsführung des Angeklagten zu Beginn der U-Haft als „manipulativ und einfordernd“ geschildert; gegenüber ihm selbst habe Walter B. erklärt, er wolle nicht schlecht über die getötete Ekaterina reden, zwischen den Zeilen aber stets eine hilflose Frau mit überhöhten Ansprüchen beschrieben, so der Gutachter. Im allgemein „narzisstischen Selbstwertkonzept“ („mein Haus, meine Frau, mein Auto“) seien Gefühle störend. Du bist okay, wie Du bist – „dieses Konzept ist bei Narzissten nicht vorhanden“, erklärt der Mediziner aus Hannover. So werde die sechsjährige Tochter instrumentalisiert, „um den eigenen Selbstwert zu stabilisieren“. Im Grunde sind Narzissten demnach unsichere und „emotional traumatisierte“ Menschen.

Wenn dieser Schutzmechanismus, das narzisstische Selbstwertkonzept, nicht mehr funktioniere – zum Beispiel, wenn die Ehefrau sich trennen will – könne es zu einem „Kippmoment“ kommen, so der Sachverständige: „Narzissten erleben eine Krise extrem.“ Dass der Mediziner auch bei der getöteten Ekaterina und der Mutter des Angeklagten „narzisstische Anteile“ sieht, dürfte die schwierige Gemengelage nicht einfacher gemacht haben.

Der Prozess wird am 28. März fortgesetzt.